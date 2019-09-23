ذي قار.. اعتقال محكوم بالإعدام غيابيا وخمسة اخرين مطلوبين بقضايا التهديد

اعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، الاحد، اعتقال محكوم بالإعدام غيابيا وخمسة اخرين مطلوبين بقضايا التهديد بمناطق متفرقة من المحافظة.

وذكر بيان للقيادة انه “بهدف ملاحقة المتهمين والمطلوبين قضائيا والصادرة بحقهم احكام غيابيا نفذت قوة مشتركة فعالية امنية في ناحية النصر بأشراف مدير شرطة قضاء الرفاعي شارك فيها قسم شرطة الرفاعي ومديرية شؤون الافواج وقوة سوات وقسم شرطة الشطرة و ادارة وتدريب الكلاب البوليسية الـ K9 وبالتنسيق مع مفارز الاستخبارات والامن الوطني و امن الافراد”.

وأضاف البيان انه “تم خلال الفعالية اجراء عمليات دهم وتفتيش لمنازل المطلوبين و تسيير الدوريات الالية والراجلة لاستطلاع المناطق الزراعية والبساتين , اسفرت عن ضبط اسلحة واعتدة و القبض على المدان { م , ش , ج } البالغ من العمر 39 عام يسكن النصر منطقة المناعية والمحكوم بالإعدام غيابيا لارتكابه جريمة القتل العمد وحكما اخر في قضايا تهديد”.

وتابع البيان انه “تم القبض على خمسة متهمين اخرين وذلك لإصدار اوامر قبض قضائية بحقهم استنادا لإحكام المادة { 432 تهديد } من قانون العقوبات العراقي اتخذت بحقهم كافة الإجراءات القانونية للازمة”.انتهى