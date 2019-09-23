رئاسة البرلمان تتسلم غداً تقريراً عن تفجير كربلاء

تقدم لجنة الأمن والدفاع النيابية، في جلسة البرلمان، غداً الأثنين، تقريراً بشأن التفجير الارهابي الذي حصل في سيطرة أمنية بمدخل محافظة كربلاء أول أمس الجمعة وراح ضحيته عدد من المدنيين الابرياء.

وذكر بيان للجنة الاعلامية البرلمانية ان “لجنة الأمن والدفاع برئاسة النائب محمد رضا استضافت بحضور اعضا اللجنة اليوم الاحد، الفريق الركن قيس المحمداوي قائد عمليات الفرات الاوسط واللواء احمد علي زويني قائد شرطة كربلاء لبحث الاوضاع الامنية بعد التفجير الاخير الذي حصل في سيطرة {54} الواقعة في مدخل مدينة كربلاء المقدسة”.وأشار الى انه “وفي مستهل اللقاء الذي عقد في مقر اللجنة، رحب رئيس اللجنة بالقيادات الامنية، مؤكدا على اهمية العمل الجاد لتعزيز الخطط الامنية”.وقدم القادة الضباط شرحاً وافياً عن اسباب الخرق الامني والعقبات التي يواجهونها في العمل. بحسب البيانومن جهتها سجلت اللجنة الملاحظات المقدمة لتضمينها في التقرير النهائي والتوصيات التي سيتم رفعها الى رئاسة مجلس النواب لغرض عرضها في جلسة يوم الاثنين {غداً} وفقا لتوجيه رئاسة المجلس.وكانت عبوة ناسفة انفجرت داخل سيارة باص نوع {جمبي}، مساء الجمعة الماضية، قرب السيطرة الرئيسة 54 مدخل مدينة كربلاء المقدسة، وأسفر عن استشهاد ١٢ مواطناً وجرح ٥ آخرين.وأعتقلت قوة أمنية، المتهم بتنفيذ التفجير قرب مطعم قريب من الحادث.انتهى