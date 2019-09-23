رائد فهمي يستقبل وفداً من اللجان التنسيقية للمهندسين

استقبل سكرتير اللجنة المركزية للحزب، والنائب عن تحالف سائرون، الرفيق رائد فهمي، في مكتبه، أمس الأول، وفداً من اللجان التنسيقية المستقلة للمهندسين، باحثا معهم تطورات البنى التحتية والهندسية في العراق وما تعانيه هذه الشريحة من مشاكل وتحديات.

وشدد الرفيق فهمي، خلال اللقاء، على ضرورة “العمل من أجل إيجاد الحلول والمعالجات المناسبة التي تخدم الواقع الهندسي في العراق والاستفادة من خبرات المهندسين العراقيين في الوضع الراهن”، فيما استعرض الوفد من جانبه عدة مشاكل وتحديات تواجه المهندسين حالياً.

وأوضح الوفد أن أبرز هذه المشكلات هو “البطالة المنتشرة بين صفوف هذه الشريحة، رغم حاجة البلد الماسة، لجهودهم من أجل البناء والاعمار والتنمية”، مؤكدين “أهمية دور نقابة المهندسين في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المشروعة”.

وقدم الوفد عرضاً شاملاً عن الواقع الهندسي في العراق، وعن “حاجة البلد إلى مشاريع مهمة مثل مشاريع المياه والمجاري وأخرى كالمدارس والمصانع والمستشفيات، فضلا عن أهمية تدريب الخريجين منهم وتطويرهم وتحفيز القطاع الخاص”، منوهاً إلى “ضرورة تشريع قانون ضمان المهندسين وتنظيم المهنة الهندسية”.

وثمن الوفد، حرص النائب رائد فهمي، وجهوده المبذولة من أجل تحسين الاوضاع الاقتصادية والهندسية في العراق والالتفات الى مطالبهم.

يُذكر أن الوفد ضم كلا من، حمودي خضير عن جمعية المهندسين، عبد السلام الجشعمي، خبير مهندس استشاري، وبسام كاظم، سامح فياض، ايهاب ابراهيم، ومصطفى علي، اعضاء اللجنة التنسيقية المستقلة للمهندسين.