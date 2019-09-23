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روحاني بذكرى الحرب مع العراق: ايران ستصمد امام التهديد العسكري والنفسي

انطلقت يوم الأحد، مراسم العرض العسكري للحرس الثوري والجيش الإيراني بمناسبة ذكرى بدء الحرب العراقية الإيرانية بكلمة للرئيس حسن روحاني.
وقال روحاني في الكلمة التي ألقاها أمام قادة الجيش والحرس الثوري، إن ” العدو اليوم لايجرؤ على اتخاذ القرار بشن عدوان على إيران.
وأضاف الرئيس الإيراني أن “العدو بدأ حربا اقتصادية ويمارس الإرهاب الاقتصادي ضد إيران”، مشيرا إلى أن الهدف هو تدمير إيران وتجزأتها.
وأكد أن إيران ستصمد في مواجهة الحرب الاقتصادية والنفسية والتهديد بالحرب العسكرية، مشيرا إلى أن الوجود الأمريكي تتسبب في زعزعة الأمن في الخليج والعراق وأفغانستان، وأن الولايات المتحدة تريد السيطرة على المنطقة وثرواتها.
وقال الرئيس الإيراني إن قوات بلاده وقفت إلى جانب العراق وسوريا وفلسطين وحاربت الإرهاب وجلبت الأمن للمنطقة، مضيفا أن إيران تمد يد الصداقة والأخوة لجميع دول الجوار ومستعدة للتغاضي عن أخطائهم السابقة.

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