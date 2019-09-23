صالح وبومبيو يشددان على استقرار المنطقة وإعلاء لغة الحوار والتهدئة

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، في مقر إقامته في نيويورك، وزير الخارجية الأمريكي مارك بومبيو، على هامش لقاءات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وبحث الرئيس مستجدات الوضع الإقليمي، حيث تم التأكيد على حماية الاستقرار في المنطقة.

وشدد الرئيس على ضرورة إعلاء لغة الحوار والتهدئة، بما يخدم الأمن الستراتيجي للعراق والمنطقة، لافتاً إلى ضرورة انطلاق جميع البلدان باتجاه السعي لتصفير الخلافات وتحجيمها بما يخدم الشعوب واستقرارها.

كما تمت مناقشة الأوضاع الإقليمية والعربية والقضايا المشتركة بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع العربية والدولية والقضايا المشتركة بين البلدين.

وكان صالح قد وصل الى نيويورك على رأس وفد عال المستوى يضم وزيري الخارجية محمد علي الحكيم والتخطيط نوري صباح الدليمي ورئيسة اللجنة الدائمية العليا للنهوض بواقع المرأة ذكرى علوش للمشاركة في اجتماعات الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المؤمل أن يلقي صالح كلمة العراق في اجتماعات الجمعية العمومية، كما سيلتقي بعدد من زعماء ورؤساء الدول المشاركة في الاجتماعات.