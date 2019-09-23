فصول تسمين الإرهابيين المُدانين بدلا من إعدامهم !!

بقلم مهدي قاسم

أتذكر قبل سنوات قليلة و في إحدى مقابلات صحفية مع أحد

الإرهابيين في السجون العراقية ( مع الأسف لم أجدها اليوم في أرشيفي الخاص ) قال أحدهم بخصوص قائمة الطعام المقدم لهم ما معناه :

ـــ أنها تحتوي ــ عادة ــ على الكباب أو التكة مع التمن

ــ الرز ــ إلى جانب خبز و بعض مخللات أخرى ، وهي في حقيقة الأمر ، قائمة طعام يومية محترمة ومرغوبة عند غالبية العراقيين و يتمنون تناولها كل اليوم إذا سمحت لهم بذلك ما في حوزتهم و جيوبهم من نقود أو مال …

في مقابل ذلك نجد ملايين من عراقيين فقراء و محرومين عامة

، و أطفالا خاصة في العراق ، يحلمون بتناول طعاما لذيذا و طيبا من هذا القبيل ــ ولو في مناسبات نادرة ــ حيث أن بعضا منهم يعاني من ضروب الفقر و العوز و سوء التغذية إلى حد يضطر أن يعتاش على على الزبالة و النفايات بحثا عن أشياء ” قيمة وثمينة ” إلى جانب لقمة

خبز يابسة و مخضرة من شدة العفونة ..

كما إن عمليات تناول ثلاث وجبات طعام من قبل هؤلاء الإرهابيين

المُدانين تكّلف ميزانية الدولة عشرات دولارات يوميا فضلا عن نفقات النظافة و الماء و الكهرباء و الحراسة وغير ذلك من نفقات كثيرة* ، و عموما إنهم يكلفّون خزينة الدولة عشرات ملايين دولارات سنويا !، في الوقت الذي يجب أن تلتهم أجسادهم جحافل الديدان بعد تنفيذ عقوبة

الإعدام تطبيقا للعقوبة القضائية القطعية ..

علما أن آلافا من هؤلاء الإرهابيين في السجون العراقية

محكومين بالإعدام منذ سنوات ، إلا إن عمليات التنفيذ أما بطيئة جدا ونادرة أو معرقلة تماما بسبب المساومات و الصفقات السياسية التي تبرم بين وقت و آخر ، بين ساسة متنفذين من أصحاب القرار، من لصوص سفلة في أحزاب ” شيعية ” و بين ممثلي دواعش سياسيين أشباه قتلة ضلعين

بالإرهاب بشكل أو بآخر ، تحت قبة البرلمان أو خارجه ، أم داخل الحكومة ، فكل تلك المساومات والصفقات السياسية تحول دون تنفيذ أحكام الإعدام القطعية ..

في غضون ذلك تقوم عصابات داعش بتنفيذ عمليات إرهابية

، باتت شبه يومية ، في مناطق عديدة من العراق ، بعد هزيمتها ميدانيا ، ولكن ليس تنظيميا و بالكامل ، بل و تكثّفت هذه العمليات لتأخذ طابعا أوسع ، وفوق ذلك ، تتبنى داعش هذه العمليات الإرهابية ، كنوع من تحد سافر ، و أخرها كان تفجير سيارة باص صغيرة بعبوة ناسفة أسفرت

مؤدية إلى مقتل 12 شخصا ، بحسب معطيات رسمية *، حيث احترقوا داخل الباص من شدة الانفجار حتى استحالوا رمادا منثورا ! بينهم عديد من أطفال و نساء ..

لذا فكان من المفروض أو الأجدر أن تقوم الحكومة بتنفيذ

أحكام الإٌعدام ــ الأنفة الذكر ـــ ب 36 داعشيا دفعة واحدة من المحكومين بقرار قضائي ساري المفعول ، أي مقابل كل ضحية من ضحايا التفجير ، من المسافرين الأبرياء إعدام ثلاثة دواعش دفعة واحدة ، لتُبيّن الحكومة بدورها و تظهر روح التحدي إزاء عصابات داعش ، و ذلك

لإحقاق حق الضحايا المغدورين تطبيقا لميزان العدالة ..

أو على الأقل ، هذا ما تفعله أية حكومة وطنية شريفة ونزيهة

، أو صاحبة قضية عادلة ، التي تحترم حقوق الضحايا وتردع القتلة بمنتهى صرامة و شدة..

ولكن وكما هو معروف ومعلوم للجميع ، و من سوء حظ الشعب

العراقي في الوقت نفسه ، لم تأتِ حتى الآن ، أو تتشكّل في العراق أية حكومة وطنية نزيهة ، تمثّل حقوق العراقيين و تدافع عنها بكل إخلاص و إصرار ، فلم يكن غير تعاقب حكومات أو حكم عصابات لصوص ومزورين ومحتالين ونصّابين دوليين ، وهم مزيج غريب و خليط عجيب من خونة

خراتيت و عملاء فتافيت لدول الجوار و البعاد !..

فتبا لكم وسحقا و لعنة دائمة !، من يوم ولدتم سفلة و ستموتون

أقزاما بكل ازدراء و مذلة !..

هامش ذات صلة :

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السلطات العراقية تعلن مقتل 12 شخصا واصابة 5 اخرين بتفجير مدخل

كربلاء

اعلنت خلية الإعلام الأمني يوم الجمعة ان ما لا يقل عن 12 شخصا قتلوا فيما

اصيب اخرون حصيلة انفجار عبوة ناسفة داخل باص لنقل الركاب عند مدخل محافظة كربلاء.

ونقلت الخلية في بيان نقلا عن صحة محافظة كربلاء قولها ان الحادث اسفر عن

مقتل ١٢ مواطناً وجرح ٥ آخرين وهم حالياً يتلقون العلاج في مستشفياتها.

وكانت الخلية قد اعلنت في وقت سابق من اليوم ان عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل

عجلة نوع “جمبي” انفجرت قرب السيطرة الرئيسي 54 مدخل مدينة كربلاء ، مما ادى الى احتراق الاشخاص الذين كانوا بداخلها نقلا عن صحيفة صوت العراق ) .

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تنظيم داعش يتبنى هجوم كربلاء

اعلن تنظيم داعش يوم السبت مسؤوليته عن الاعتداء الذي أدى إلى مقتل 12 شخصا

قرب مدينة كربلاء العراقية أمس.

واعلنت خلية الإعلام الأمني يوم الجمعة مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا قتلوا فيما

اصيب اخرون حصيلة انفجار عبوة ناسفة داخل باص لنقل الركاب عند مدخل محافظة كربلاءـــ نقلا عن صحيفة صوت العراق )

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بالأرقام.. قيادي بالتيار الصدري يكشف أعداد الدواعش المحكومين

بالاعدام

طالب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق حاكم الزاملي اليوم السبت بتنفيذ

أحكام الإعدام الصادرة بحق المدانين من الإرهابيين الدواعش، كاشفاً عن وقوف اقتصاديات أحزاب فاسدة وراء عدم تنفيذ تلك الاحكام.

وقال الزاملي في بيان “بلغ العدد الكلي للسجناء المحكومين بقضايا الارهاب

في سجن الناصرية فقط (١٠٩٧٣)، بينهم (٦٣٧٣) من المحكومين بالإعدام، منهم (١٧٦) من العرب والاجانب”.

واضاف ان “الذي يثير الانتباه ويدعو إلى الاستغراب إن الذين تم تنفيذ الحكم

فيهم لعام ٢٠١٨ هو (٣٧) محكوما فقط ولم يتم تنفيذ أي حكم اعدام خلال عام ٢٠١٩ ، ولو نجري قسمة بسيطة للمحكومين بالإعدام والبالغ عددهم (٦٣٧٣) وحسب ما يتم تنفيذه سنويا من احكام الإعدام نحتاج إلى (١٧٢) عاما لكي يتم تنفيذ احكام الإعدام بحق هؤلاء الإرهابين الدواعش

والذين تسببوا بآلاف الشهداء والضحايا والدمار الذي حل بالعراق وخلف ملايين الأرامل والأيتام”.

وتساءل الزاملي “إذا لم تنفذ احكام الإعدام فما جدوى المحاكم والقضاء وجهد

المؤسسة الامنية والعسكرية التي بذلت الكثير من اجل إلقاء القبض عليهم؟”، لافتاً إلى ان “الأموال التي تصرف عليهم فقط للغذاء والدواء بلغت بحدود (١٠٠) ألف دولار يومياً يعني (٣) ملاين دولار شهرياً وهذا يكلف (٣٦) مليون دولار سنوياً، وبما إن العراق استلم السجون من

الأمريكان منذ عام ٢٠١١ ولمدة (٩) سنوات فهذا يعني أنه تم صرف (٣٢٤) مليون دولار دون حساب صرفيات لواء كامل من الشرطة الاتحادية وحراس وموظفين وزارة العدل والماء والكهرباء ـــ ”نقلا عن صحيفة صوت العراق ) .