فضائح و فساد اداري و تأخير في انجاز المعاملات في دائرة صحة بغداد الكرخ

من خلال الاستطلاعات و الاستبيانات التي اجرتها منظمتنا حول شفافية و كفاءة عمل الدوائر و المؤسسات الحكومية في جميع محافظات العراق و من خلال المتابعة و تقديم الاسئلة للمواطنين و المراجعين تبين ان دائرة صحة بغداد الكرخ حملت الرقم واحد في نسب التاخير و الفساد الاداري حيث يستغرق اصدار الامر الاداري او الكتاب اكثر من شهر بينما يتم انجاز نفس المعاملة في صحة الرصافة او في دوائر الصحة في المحافظات خلال يومين او ثلاثة ايام و بعد الاستفسار و المتابعة تبين ان السبب الرئيسي للتاخير هو مدير قسم الامور الادارية عدنان مذكور و من حيث السياقات الادارية ان خدمته و درجته الوظيفية غير مطابقة للمنصب بالاضافة الى استخدامه الدكتاتورية في المنصب حيث لا يستقبل احد في مكتبه الا من هو اعلى منه او النساء حصرا على الرغم من اجراءات الدائرة و التي لمسناها اثناء مقابلات المدير العام حيث وافق و بصورة مباشرة على طلبات الكثير من الموظفين و المراجعين الا ان هذه الموافقات يتم تاخيرها من قبل مدير قسم الامور الادارية و الاسباب مجهولة عن سبب التاخير هل هو عدم خبرته او هناك امور اخرى حيث سبق ان كان مدير الادارية مسؤول عن التعينات و الدرجات الوظيفية و كانت هناك الكثير من الشكاوى عليه من خلال منح العشرات من الدرجات الوظيفية بصورة غير مشروعة .

مطالبنا ان تقوم هيئة النزاهة و المفتش العام في وزارة الصحة بالتدقيق و التحري عن هذه المعلومات و القيام بدورها الرقابي في مكافحة الفساد الاداري و تصحيح عمل المؤسسات الحكومية و القضاء على الروتين في العمل