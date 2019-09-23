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ماحقيقة تعرض عبدالمهدي ووفده بالصين لخطر الموت

نفى مصدر في مكتب رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، الأنباء التي تحدثت عن تعرض الوفد العراقي الذي يرأسه عبد المهدي لحادث خطير خلال الزيارة التي يقوم بها إلى الصين.
وقال المصدر إن “الأنباء التي تحدثت عن تعرض الوفد العراقي الذي يزور الصين حاليا برئاسة رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي إلى خطر الموت، غير صحيحة، ولم يحدث أي شيء مما ذكر”. بحسبRT
وأضاف أن “الوفد كان يمر عبر جسر هايوان وحدثت أمطار وعواصف، وهذا طبيعي بالنسبة للمناخ الصيني، ولم يُعرضنا هذا الشيء للخطر”.
يذكر أن وسائل إعلام عراقية تناقلت معلومات عن تعرض الوفد العراقي الذي يتكون من رئيس الحكومة وعدد من الوزراء والمسؤولين، إلى خطر الموت وهم على جسر هايوان بسبب الأمطار والعواصف.

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