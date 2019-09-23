مسرور بارزاني : إشارات ايجابية من بغداد للبت في المشاكل العالقة وفق الدستور

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 23 سبتمبر / أيلول ، وفداً عسكرياً أمريكياً برئاسة قائد العمليات الخاصة في قوة المهام المشتركة اللواء إريك تـ. هيل والوفد المرافق له.

خلال اللقاء، تطرق رئيس حكومة إقليم كوردستان الى مخاطر التهديدات الارهابية، بالقول: “ما زال تنظيم داعش يمثل تهديداً كبيراً في بعض مناطق العراق، ويعيد تنظيم صفوفه لشن الهجمات”.

كما أشار بارزاني الى وجود تعاون أمني بين قوات البيشمركة والقوات العراقية ، وقال “هناك تنسيق أمني جيد مع القوات العراقية لمواجهة تهديدات داعش”.

وبشأن العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، قال رئيس حكومة اقليم كوردستان ” لمسنا إشارات ايجابية من جانب بغداد للبت في المشاكل العالقة على اساس الدستور”.

بدوره أشاد قائد العمليات الخاصة في قوة المهام المشتركة اللواء إريك تـ. هيل، بالتنسيق السائد بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية ، وقال “نحيي التنسيق الموجود بين قوات اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية ، لأنه ضروري في استتباب الأمن بشكل أكثر”.

وابدى الجنرال الامريكي استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم بهذا الصدد.