من هم المتجاوزون

احمد كاظم

المتجاوزون هم اعضاء و عضوات الرئاسات الثلاث و شبكاتها الاثرياء الفاسدون و الفاسدات و ليس ولد الخايبة الفقراء.

انواع تجاوزات اعضاء و عضوات الرئاسات الثلاث و شبكاتها الفاسدون و الفاسدات:

اولا: التجاوز على المناصب التي لا يستحقونها لانهم ذكورا واناثا عديمو الكفاءة و النزاهة.

ثانيا: تعيين اقربائهم و احبائهم من الجنسين في مناصب لا يستحقونها لانهم مثلهم عديمو الكفاءة و النزاهة.

ثالثا: التجاوز على المال العام و نهبه كرواتب فاحشة ومخصصات و منافع و رواتب حمايات افحش من الرواتب.

ابو حفنة العدس اعترف (بفخر) انه قبض مليون دولارا اي مليار و 200 الف دينارا شهريا كمنافع اجتماعية تكفي لبناء 1000 دار سكن متواضع لولد الخايبة شهريا بدلا من هدمه بيوتهم الخربة.

رابعا: التجاوز على اراضي الدولة و تحويلها الى قصور و مولات و عمارات و مزارع للمخدرات.

خامسا: التجاوز على قصور الدولة الفارهة للسكن بعد ان كانوا يسكنون الخرائب كولد الخايبة او بيعها بأسعار باهضه بعد شرائها (بلاش) بوثائق مزورة.

سادسا: تجاوزا ذكروا واناثا على التعليم بكل مراحله بمشاركة احبائهم واقربائهم و حصلوا على الشهادات المزورة العراقية و الاجنبية.

سابعا: تجاوزا ذكورا و اناثا على المؤسسات الصحية بتخريبها و حرموا ولد الخايبة الفقراء من العلاج ثم فتحوا مؤسساتهم الصحية لاستغلال من يستطيع ان يدفع من ولد الخايبة.

ثامنا: الذكور منهم قلعوا بواسيرهم و اسنانهم في دول الغرب بأسعار باهضه مزورة.

الاناث: جملوا وجوههنّ و صدورهنّ و (اعضاء اخرى) بأسعار باهضه مزورة و اصبحن ملكات جمال بعد ان كنّ قبيحات.

تاسعا: اسسوا ذكورا و اناثا شركات للاستيراد و التصدير و مصانع بعد ان كانوا شحاذين بدلا من تأهيل مصانع الدولة و زراعتها و استورد العراق الخيط و الابرة و الكرفس و حتى التمر.

عاشرا: وهبوا نفط ولد الخايبة لملك الاردن العاق و سيسي مصر الشحاذ لحماية مصالحهم الاقتصادية في البلدين العاقين.

احد عشر: نهبوا الدولار في مزاد العلاق المركزي الفاسد بواسطة مصارفهم و شركاتهم و مراكز صيرفتهم الوهمية لانهم اشتروا الدولار بسعر 1180 دينارا و باعوه للعلاق بسعر 1230 دينارا.

ما ذكر جزء يسير من فساد حرامية الرئاسات الثلاث و شبكاتها الذين اصبحوا و أقرباؤهم واحبابهم اثرياء بعد ان كانوا شحاذين في العراق او خارجه في اماكن (لجوئهم) خارج العراق.

قبل 2003 لبسوا الدشداشة الوسخة و النعال كولد الخايبة و لبسن العباية الوسخة و الشحاطة كبنات الخايبة و بعد 2003 اصبحوا عارضي ازياء و اصبحن عارضات ازياء و (اشياء اخرى).

ملاحظة: هؤلاء الفاسدون في (كل شيء) يدّعون الاسلام و بدلا من ان يتذكروا فقرهم لكي ينقذوا ولد الخايبة من فقرهم سمّوهم (متجاوزين) و هدّموا بيوتهم الخربة على رؤوسهم لكي يستولوا على الاراضي.

نداء الى ولد الخايبة: كفاكم صبرا على هؤلاء الفاسدين (في كل شيء) الذين نهبوا نفطكم و اراضيكم و عقاراتكم ثم هدموا بيوتكم الخربة و الخلاص منهم بكل الوسائل هو الحل الوحيد.

يا ولد الخايبة: كفوا عن الشكوى و العويل و الصبر و تخلّصوا بكل الوسائل ممن حرموكم من الاكل و الشرب و حتى السكن في بيوت خربة لانهم فاسدون (في كل شيء).