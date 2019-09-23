من يسعى الى الحرب ايران الاسلامية أم مهلكة ال سعود الوهابية

تحاول ابواق وطبول مهلكة ال سعود الوهابية الظلامية ان تبرئ مهلكة ال سعود الوهابية من اي فساد واي ارهاب رغم انها رحم الفساد والارهاب وحاضنتهما ومرضعتهما ولولا ال سعود لتلاشى الفساد والارهاب وهذه حقيقة معروفة ومفهومة لا يمكن انكارها وتجاهلها الا من كان بوق حقير وطبل رخيص وباع شرفه وكرامته وأنسانيته للشيطان المتمثل بآل سعود وبما ا ن ال سعود اثبتوا عدائهم لابناء الجزيرة وللعرب وللمسلمين ولكل الناس الشرفاء في الارض وانهم مجرد خدم لأعداء العرب ومهمتهم تحقيق مخططات اعداء ابناء الجزيرة والخليج والعرب والمسلمين لهذا جعلوا من انفسهم بقر حلوب لاعداء العرب وخاصة الصهيونية وكلاب حراسة مهمتها افتراس العرب والمسلمين بالنيابة عن اسرائيل وهذه حقيقة معروفة للجميع لهذا أنطلقت الصحوة الاسلامية الصرخة الحسينية من ايران كحركة انسانية حضارية التي بدأت تستقطب كل الاحرار من بني البشر كل محبي الحياة والانسان مهمتها القضاء على الفساد والارهاب القضاء على اعداء الحياة والانسان القضاء على اسس الكفر الفقر والظلم من خلال القضاء على رحم وحاضنة ومرضعة كل تلك الجرائم والمفاسد ال سعود وكلاب دينهم الوهابي لانهم وصلوا الى قناعة مطلقة لا يمكن للبشرية القضاء على الارهاب والفساد الا بالقضاء على ال سعود لانهم وباء مدمر لانهم السبب في كل الاوبئة التي تهدد الحياة بكل مجالاتها في السياسة في الاقتصاد في القيم الاخلاقية

لهذا اتفق العرب والمسلمين على مساعدة ابناء الجزيرة الاحرار لانقاذهم من وحشية وظلام ال سعود وكلاب دينهم الوهابية الظلامية وتحرير الجزيرة من عبودية ال سعود ووحشيتهم

احد ابواق ال سعود الرخيصة والوضيعة قال لماذا هذا الحقد الايراني على مهلكة ال سعود ويجيب هذا الوضيع الحقير على السؤال الذي طرحه فيقول هناك اسباب

المنافسة على مرجعية الاسلام المنافسة على الارض العربية والمنافسة على الموقع العالمي في مجال الطاقة والاقتصاد والعمران

اسباب بعيدة عن الواقع وليست لها اي صلة سوى محاولة من قبل البوق الحقير الوضيع لتزيين وجه ال سعود القبيح الكالح

فال سعود لا علاقة لهم بالاسلام لانهم اثبتوا بالدليل القاطع والبرهان الساطع انهم العدو الاول والوحيد للاسلام والمسلمين وانهم على دين الوهابية دين الفئة الباغية دين ال سفيان رغم انهم خدعوا المسلمين وخاصة اعراب الجزيرة وهذا ما فعلته

الفئة الباغية بقيادة ال سفيان من قبل وخدعوا هؤلاء الاعراب واعلنوا الحرب على ابناء المهاجرين والانصار وفرضوا على بعضهم دينهم الظلامي الوهابي واعتقدوا يمكنهم ان يفرضوا دينهم ووحشيتهم على بقية الشعوب العربية والاسلامية فأسسوا المنظمات الارهابية وشبكات الدعارة والرذيلة والفساد ونشروا الارهاب والفساد

لكن بعد انتصار الصحوة الاسلامية في ايران التي جاءت تجسيدا لنبوءة الرسول الكريم عندما اكد لاحد عناصر الفئة الباغية بان صحوة الاسلام القادمة ستنطلق من ايران من بلد سلمان الفارسي وهذا هو السبب الاول والوحيد الذي دفع ال سعود وكلابهم الوهابية الى اعلان الحرب على ايران الاسلام

فلولا ايران الاسلام لضاعت قيم ومبادئ الاسلام الانسانية والحضارية لضاع الاسلا بين بدو الصحراء الاعراب وبدو الجبل الاتراك الذين لم ينتجوا غير الظلام والوحشية والغزو والسبي والذبح ولا تزال مستمرة المتمثلة بال سعود وكلابها داعش والقاعدة واكثر من 250 منظمة ارهابية منتشرة في كل انحاء العالم مهمتها تدمير الحياة وذبح الانسان

لكن بدء الصحوة الاسلامية في ايران وانتصارها وتأسيس الجمهورية الاسلامية وأشراقة شمسها الى خارج ايران والتي بدأت بأنارة عقول العرب والمسلمين وتبديد ظلامها وتحريرها من كل الادران والشوائب القذرة التي خلقتها الفئة الباغية بقيادة ال سفيان وامتدادها الوهابية الظلامية بقيادة ال سعود شعر اعداء الحياة والانسان انصار الموت والظلام وفي المقدمة ال سعود انهم في خطر وان وجودهم يسير الى الزوال والتلاشي وكل احلامهم ومخططاتهم باءت بالفشل

فكانت اول خطوة خطتها الصحوة الاسلامية الجمهورية الاسلامية هي وحدة المسلمين كافة والتوجة لبناء حياة حرة وخلق انسان حر مستقيم رافعة شعار الاسلام رحمة للعالمين الاسلام صدق ومحبة وتضحية ونكران ذات واي خلل في هذه الاصول ليس مسلما

لا شك ان هذا لا يروق لاعداء الحياة ال سعود ومن قبلهم ال سفيان لهذا ارسلوا كلابهم الوهابية القاعدة داعش الطالبان بوكو حرام وغيرها لزرع الفتن والصراعات الطائفية والعرقية والعشائرية والمناطقية بحجة حماية اهل السنة والحقيقة ان الوهابية دين ال سعود تكفر كل المسلمين ( سني او شيعي) وكل انسان حر يحب الحياة والانسان وتحلل ذبحهم وسبي نسائهم ونهب اموالهم وخير دليل

واضح وملموس ما فعلته كلاب داعش الوهابية خلال غزوها للمناطق السنية في الموصل وكركوك وصلاح الدين والانبار

لهذا نقول لهذا البوق الوضيع ان الذي شجع ومول وخلق الطائفية والعنصرية هم ال سعود من خلال ارسال كلابهم الوهابية داعش القاعدة وغيرها الى سوريا ولبنان والعراق واليمن والبحرين ومصر وليبيا وبدأت بعمليات انتحارية تقتل الاطفال والنساء والرجال وتفجر المعابد والمساجد و تحرق الكتب المقدسة

فهذه اللعبة الخبيثة لم ولن تنطلي على المسلمين السنة والشيعة لهذا توحد السنة والشيعة الا الذين باعوا انفسهم لال سعود وكلابهم واعلنوا تصديهم لال سعود وكلابهم وصرخوا صرخة واحدة ا ن ال سعود لا يمثلون الاسلام ولا يمتون للاسلام بأي صلة انهم اعداء الاسلام والمسلمين

مهدي المولى