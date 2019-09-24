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اتحاد القدم يجري قرعة دوري الدرجة الاولى

جرت قرعة منافسات دوري الدرجة الاولى لمجموعة بغداد في مقر اتحاد كرة القدم، اليوم الاثنين، بحضور ممثلي الاندية المشاركة في الدوري، والبالغ عددهم 22 فريقا.

وحددت اللجنة موعد انطلاق الدوري يوم التاسع من الشهر المقبل، حيث قسمت الفرق على اربعة مجاميع، وضمت المجموعتان الاولى والرابعة كلا منهما ستة فرق، فيما ضمن الثانية والثالثة خمسة فرق.

وستلعب الفرق بنظام الذهاب والإياب، حيث أوقعت القرعة في المجموعة الاولى كلا من الجيش والعدالة والتاجي والمصلحة والاتصالات والمرور، فيما ضمت المجموعة الثانية الشعلة وجسر ديالى والدفاع المدني وابو غريب والسكك.

وضمت المجموعة الثالثة الخطوط والمصافي والكاظمية والنجدة والصليخ، اما المجموعة الرابعة فقد ضمت شباب العدل والنصر والسلام وحيفا والأثير وآليات الشرطة والسياحة.

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