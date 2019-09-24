اجتماع دوري للخير والبركة الثقافية ببغداد الاستعدادات التوعوية للانتخابات مجالس المحافظات

عقدت الهيئة الادارية لجمعية الخير والبركة الثقافية مساء اليوم الاثنين المصادف ٢٣ / ٩ / ٢٠١٩ جلستها الدورية في مقرها العام ببغداد الكرخ برئاسة الشيخ مقداد البغدادي وبحضور اعضاء الهيئة الادارية.

وناقش الاجتماع عدة محاور:

الاول – استعدادات الجمعية لزيارة الاربعينية وتشكيل فرق تثقيفية للزوار وتقديم الدعم لهم في الطريق الى قبلة الاحرار الامام الحسين عليه السلام.

الثاني – زيارة وفد الجمعية الى بعض الدول الأوربية برئاسة الشيخ مقداد البغدادي ، والنشاطات التي قام بها الوفد في السويد طيلة الايام العشرة الاولى من شهر محرم ، وزيارة هولندا ودول اخرى.

الثالث – موضوع انتخابات مجالس المحافظات القادمة وركز الاجتماع على ضرورة القيام بحملة توعوية بين صفوف مختلف شرائح المجتمع من اجل زيادة نسب المشاركة وتوعية الناخب نحو الاختيار الأصوب للنزيه والكفوء لشغل هذه المناصب دون تسمية طرف او جهة سياسية معينة.

يذكر ان جمعية الخير والبركة الثقافية من الجمعيات الناشطة في مجالات الإغاثة الانسانية والنشاطات الخيرية والفعاليات الدينية والاجتماعية ويعود تأسيسها الى عام ٢٠٠٥ ولديها فروع في مختلف المحافظات العراقية.

المكتب الاعلامي

٢٣ / ٩ / ٢٠١٩