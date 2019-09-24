استراليا تقيم عالياً دور المجلس الاعلى لشؤون المرأة في كوردستان العراق

خلال زيارتها الى اقليم كوردستان العراق، قيمت سعادة السفيرة “جوان لونديز” السفيرة الاسترالية لدى العراق عالياً، أنشطة وإستراتيجيات المجلس الاعلى لشؤون المرأة في حكومة إقليم كوردستان.

إستقبلت “بخشان زنكنة” الامينة العامة للمجلس الاعلى لشؤون المرأة في حكومة اقليم كوردستان، بحضور “فلورين كوركيس سيودين” المديرة العامة للديوان، و”دلير إبراهيم” مدير الاعلام والعلاقات, سعادة السفيرة “جوان لونديز” السفيرة الاسترالية لدى العراق.

وبسبب أهمية دور المرأة في برامج وسياسات الحكومة الاسترالية، إستهلت السفيرة “لونديز” زيارتها للاقليم بزيارة المجلس الاعلى لشؤون المرأة، والاطلاع عن كثب على الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بشؤون المرأة في خطط حكومة اقليم كوردستان لأربعة سنوات المقبلة.

وخلال اللقاء اثنى “لونديز” على دور المجلس الاعلى لشؤون المرأة، والتأكيد على ظرورة احداث مؤسسة مشابهة في بغداد لأنهاء التشتت الموجود في المؤسسات المختصة بشؤون المرأة حاليا. وفي محور اخر من اللقاء تم التأكيد على التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين، من اجل تنمية وتطوير المرأة سياسياً واقتصادياً، وعلى كافة الاصعدة.

وفي ختام اللقاء أعربت السفيرة “جوان لونديز” عن عميق سعادتها بالتطورات الايجابية التي حصلت في اقليم كوردستان، ولاسيما في مجال تمكين المرأة ووصولها الى مراكز صنع القرار، ومنها تولي النساء لثلاثة حقائب وزارية في الكابينة الجديدة لحكومة الاقليم، وشغل إمرأة ولأول مرة في تأريخ العراق منصب رئاسة برلمان كوردستان، داعية الى المزيد والتقدم في مجال تنمية وتمكين المرأة في الاقليم وعموم العراق.

دلير ابراهيم – اربيل

الصور: وريا محمد