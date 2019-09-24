الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي يوقع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لتأهيل وتطوير مطار الناصرية الدولي.

بغداد /حسين باجي الغزي

الثلاثاء 24-9-2019-13:22.

شكل تواجد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي ضمن زيارة الوفد العراقي الحكومي الى جمهورية الصين الشعبية دورا محوريا وهاما في تذليل كافة العقبات وتهيئة السبل للعديد من الاتفاقيات التي تصب في خدمة المواطنين ..أذ وقع الأمين العام مذكرة تفاهم مع شركة( cscec) الحكومية لتأهيل وتطوير مطار الناصرية الدولي.

يأتي ذلك ضمن منهاج زيارة الوفد العراقي الحكومي الى جمهورية الصين الشعبية للاستفادة من خبرة وتجربة جمهورية الصين الشعبية في مجالات الإعمار والصناعة والإقتصاد والمجالات المهمة الأخرى.وجرى توقيع المذكرة بحضور محافظ ذي قار، والمشرف على المطار، وتم الإتفاق على بدء العمل بعد إكمال المخططات الأساس، ومنح الإجازة وإجراءات التعاقد .

يذكر أن الحكومتين العراقية والصينية وقعتا في بكين أمس الإثنين 23-9، ثماني اتفاقيات، ومذكرات تفاهم بحضور وإشراف رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس الدولة الصيني السيد (لي كه تشيانغ )، في ختام جولة المباحثات الموسعة بين الوفدين الرسميين العراقي والصيني التي جرت في بكين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي ورئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية السيد (لي كه تشيانغ ).

أنتهى .