الجبهة التركمانية تعترض على اعتقال مسؤول: صبرنا سينفد ولن نقف مكتوفي الايدي

دعا رئيس الجبهة التركمانية العراقية وعضو مجلس النواب ،ارشد الصالحي يوم الاثنين رئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة النزاهة و رئيس مجلس القضاء الاعلى الى اطلاق سراح قائممقام كركوك فلاح يايجلي الذي تم اعتقاله بتهم تتعلق بقضايا فساد، عادا اعتقاله “استهدافا رموز كركوك خاصة التركمانية “.

وقال الصالحي في بيان اليوم ان مكتب تحقيقات كركوك التابع للنزاهة وقاضي النزاهة في كركوك اصدر امر قبض بحق (يايجلي) بتهمة تتعلق بالتهاون في مسالة إيقاف التجاوزات في كركوك”.

واردف بالقول ان “قضية التجاوزات في كركوك تعود الى العام 2003من قبل جهات سياسية متنفذة واستمرت بعد تطبيق فرض القانون بواجهات وأساليب مختلفة وليس للقائممقام سلطة لإيقافها في ظل وضع سياسي معقد وأجندات مختلفة”.

وحذر الصالحي قائلا ان “صبر اهالي كركوك والتركمان خاصة سينفد، ولن يقفوا مكتوفي الأيدي امام الظلم الذي يمارس بحقهم من استهداف وتغيب وتهميش وتزوير وسيدفعهم للنزول للشارع”، داعيا الى اطلاق سراح يايجلي.

وكان مصدر مطلع قد افاد يوم الاحد انه “تم القاء القبض على قائممقام كركوك فلاح يايجلي من قبل هيئة النزاهة، بتهم فساد”.

واضاف المصدر ان “دائرة الشباب والرياضة تقدمت بشكوى ضده لعدم قيامه بهدم محلات ودور متجاوزة في ساحة الاحتفالات”، مبينا ان “الأرض تعود ملكيتها لوزارة الشباب والرياضة”.