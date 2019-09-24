الجيش ينسحب بشكل مفاجئ من خانقين والحشد يتسلم ملفها الأمني

اعلن مسؤول الفرع الخامس عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني في خانقين، الاثنين، عن انسحاب مفاجئ للقوات التابعة للجيش العراقي من مدينة خانقين، لافتا الى ان الحشد الشعبي تمركز في المواقع التي انسحب منها الجيش.

وقال الشيخ جعفر مصطفى لوسائل اعلام كوردية محلية، ان الجيش العراقي انسحب اليوم الاثنين على نحو مفاجئ من مواقعه في مدينة خانقين متوجها الى جلولاء.

واوضح ان الاماكن التي تركها الجيش العراقي تقدمت اليها قوة اخرى عرفت نفسها بانها من الحشد الشعبي.

وبين مصطفى ان وجود الجيش العراقي في هذه المناطق كان افضل، مضيفا ان وضع المنطقة معقد ويتوقع ردود افعال لاية احتمالات، فضلا عن ان هناك الان حملة لجمع التواقيع من اجل اعادة قوات البيشمركة لحدود خانقين.

يأتي هذا في وقت ليست هناك اية معلومات عن الاسباب التي دفعت للانسحاب من هذه المنطقة.