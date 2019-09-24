الحكومة العراقية تعلن اغلاق مخيمات للنازحين واعادتهم لمناطقهم الاصلية

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين الاثنين عن إغلاق أربعة مخيمات للنازحين في الموصل .

وذكر وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى في بيان إنه “تم إغلاق أربعة مخيمات والتي تتخذها العوائل النازحة سكنا لها ( الجدعة الثاني والثالث والمدرج فضلًا عن مخيم السلامية الثالث في محافظة نينوى” .

واوضح أن “ذلك جاء بعد ادماج عوائل مخيمي الجدعة الثاني والثالث بمخيم الجدعة الأول نتيجة مغادرة اغلب العوائل التي كانت تسكنها وعودتها لمناطق سكناها الأصلية .

وتابع موسى ” كما قامت الوزارة باغلاق مخيم المدرج في ناحية القيارة وكذلك مخيم السلامية الثالث شرق مدينة الموصل وإعادة العوائل النازحة التي تسكن المخيمين إلى مناطق سكناهم الأصلية بعد ان قضوا قرابة اربعة اعوام في المخيم”.

ونوه الى ان الوزارة ماضية في ستراتيجية اعادة الأسر النازحة الراغبة بالعودة لمناطق سكناها الأصلية وصرف منح العودة لهم وتقديم المساعدات والخدمات اللازمة لهم

يأتي ذلك بعد أسبوع واحد على اعلان الوزارة عن إغلاقها مخيمات الحاج علي ونمرود والجدعة السادس جنوب مدينة الموصل بعد انتهاء الغرض الأساسي من إنشاء تلك المخيمات وعودة جميع الاسر النازحة إلى مناطق سكناها الاصلية في محافظتي صلاح الدين والانبار .

واعلن محافظ نينوى منصور المرعيد يوم الثلاثاء عزم الحكومة المحلية في المحافظة بإغلاق مخيمات النزوح الا انه اكد في الوقت ذاته على العودة الطوعية للنازحين الى مناطقهم.