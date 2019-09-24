الكويت عراقية وتبقى عراقية

لا اعتقد هناك عراقي حر واحد لا يتمنى ولا يرغب بعودة الكويت الى العراق كان طفلا شابا شيخا امرأة رجل عربي كردي تركماني ايزيدي شبكي مسلم مسيحي صابئي سواء كان في العراق او في الكويت

فالكويت جزء من جسد العراق كان يوم قطعه فصله عن العراق جريمة نكرة وبشعة بحق العراق والعراقيين قطع الكويت عن العراق كان مؤامرة خبيثة اشتركت فيها العوائل الفاسدة المحتلة للخليج والجزيرة وعلى رأسها عائلة ال سعود وعائلة ال صباح بأشراف ال صهيون والدول الاستعمارية التي تريد ان تنهب ثروة العرب والعراق

وهكذا اصبحت عائلة ال صباح بؤرة لتجمع الأفاعي والعقارب والأوبئة الخطرة تتحين الفرص لنشر سمومها وخطرها ضد العراق العراقيين وأصبحت مهمتها الاولى والوحيدة هي التآمر على العراق هي اضعاف العراق خلق العراقيل والعثرات كي تمنع تطور وتقدم العراق من خلال زرع الفتن والنزاعات الطائفية والعنصرية والعشائرية

لهذ لعبت هذه العائلة الفاسدة العميلة دورا كبيرا في الوقوف بوجه العراقيين الاحرار بعد ثورة 14 تموز بقيادة حبيب الشعب الزعيم عبد الكريم قاسم تلك الثورة التي أيقظت العراقيين ووحدتهم ووضعتهم على الطريق الصحيح والتوجه لبناء عراق حر ديمقراطي مستقل

حيث شعر العراقيون لاول مرة في التاريخ لهم وطن اسمه العراق وانهم جميعا عراقيون كما شعر العراقيون انهم جميعا متساوون في الحقوق والواجبات و حرية الراي والعقيدة

لهذا سعى العراقيون الاحرار جميعا لوحدة ارض العراق شعب العراق وكانت اول خطوة بهذا الشأن هو الدعوة الى عودة الكويت وابنائه الاحرار الى العراق فشعر اعداء العراق بالخطر فتحركت كل قوى الظلام والوحشية وفي المقدمة ال صباح وال سعود وكل بدو الصحراء وفي المقدمة القومجية العربية بقيادة الدكتاتور عدو الديمقراطية المجرم الدكتاتور فرعون مصر جمال عبد الناصر وكل اذنابهم وذيولهم في العراق لمنع العراقيين من لم شمل العراق ارضا وبشرا وكذلك منعهم من تحقيق هذا المطلب الشرعي والقانوني باي وسيلة من وسائل الحقارة والخبث والخسة

حاول اعداء الديمقراطية والتعددية من قومجية وبدوية وصهيونية ان يغروا الحكومة الوطنية بقيادة الزعيم عبد الكريم قاسم مثلا بمنح العراق سنويا 100 مليون دولار مقابل عدم المطالبة بعودة الكويت الى العراق ومنح جزيرة بوبيان وما حولها للعراق لكن الزعيم ومن معه من الاحرار رفضوا ذلك وقالوا اعادة الكويت اطلاق سراحها من الاسر من السجن ليس رغبتنا نحن انها رغبة العراقيين جميعا وفي الدرجة رغبة ابناء الكويت وخرجت مظاهرات في الكويت في ذلك الوقت تطالب بضم الكويت الى العراق متحدية ال صباح ومرتزقتهم التي اجرتهم واشترتهم من قومجية الدكتاتور جمال عبد الناصر والقومجية البدوية ووهابية ال سعود ومخابرات اسرائيل

وعندما وصلوا الى قناعة تامة انهم عاجزين عن شراء عراقي حر وان العراقيين مصممون على وحدة العراق ارضا وبشرا وخاصة ابناء الكويت الاحرار

لهذا وحدت قوى الظلام والشر جهودها وامكانياتها في داخل العراق وخارجه فتكون حلفا ظلاميا ضم بدو الصحراء القومجية العربية المتمثلة بالبعث الطائفي العنصري العشائري وذيول الدكتاتور عبد الناصر وبدو الجبل القومجية الكردية المتمثلة بمجموعة البرزاني النازية بقيادة اسرائيل وبريطانيا فكان حلف خبيث شيطاني كان مفاجئ وغير متوقع كيف يلتقي قومجي عربي مع ال سعود وال صباح الرجعي كما كان يطلق عليهم كيف يلتقي قومجي عربي مع قومجي كردي ويصطف الجميع تحت امرة الموساد الاسرائيلي والبريطاني ويتحرك الجميع لاحتلال العراق ومنعه من النهضة الانسانية الحضارية التي بدأت بعد ثورة 14 تموز بقيادة الزعيم عبد الكريم

وفعلا تمكنوا من احتلال العراق ومنع العراقيين من السير في الطريق الذي اختاروه وفتحوا باب جهنم على العراق والعراقيين وحشروا العراقيين في نار جهنم في يوم اسود من أكثر الايام سوادا في تاريخ العراق هو يوم 8 شباط عام 1963 ومن ذلك اليوم بدأت عملية تدمير العراق وذبح العراقيين بوسائل مختلفة من خلال زرع الفتن الطائفية والعرقية والعشائرية والمناطقية والدعوة الى تقسيم العراق تهجير وذبح العراقيين الاحرار بحجة انهم غير عراقيين وفي الوقت نفسه يأتون بالمجرمين واهل الفساد والرذيلة من بلدان مختلفة ومنحهم صلاحيات وحقوق من الدرجة الاولى حتى اصدر الطاغية صدام قانون يعاقب اي عراقي يرد على اي كلب مصري اردني سوداني صومالي حتى لو اعتدى عليه تجاوز على عرضه على كرامته على قيمه مهما كان الرد حتى لو كانت كلمة اف

لهذا كانت الحرب التي شنها صدام على ايران الاسلام كانت وسيلة لذبح العراقيين ونشر الموبقات والمفاسد حيث ارسلوا شباب العراق الى الحرب لقتلهم وترك المصري والاردني والسوداني يصول ويجول في المدن العراقية وهذه الحالة استخدمتها الفئة الباغية في ذبح العراقيين في زمن المجرم الحجاج حيث ارسل العراقيين للحرب في مناطق بعيدة في الوقت نفسه أتى بسفلة اهل الشام لنشر الفساد والرذيلة وهتك حرمات العراقيين والتجاوز على اعراضهم

وعندما تمرد الطاغية صدام على اسياده بالاتفاق مع ال سعود وقام بغزو الكويت واحتلاله رفض العراقيون هذه الجريمة لان صدام وال سعود اعداء العراق ورفضوا عودة الكويت الى العراق لانها تشكل قوة بيد الطاغية لذبح العراقيين

لكن بعد تحرير العراق في 2003 واصبح العراق ملك للعراقيين الشرفاء والتوجه لبناء عراق حر ديمقراطي اصبح عودة الكويت وابناء الكويت امر لا بد منه وكانت صرخة عراقية حرة في الكويت والعراق

نعم لا نريد عودة الكويت بالقوة بالحرب لان ذلك مرفوض وغير مقبول من قبل العراقيين بل يريدون عودة الكويت بالوسائل السلمية القانونية برغبة ابناء الكويت اولا

المعروف ان غزو الكويت من قبل الطاغية صدام كانت مؤامرة بين صدام وال سعود وبشكل غير مباشر مع ال صباح لزرع العداوة والبغضاء بين ابناء الكويت وابناء العراق وبالتالي يسهل ضم الكويت الى ال سعود وكان ذلك حلم يراود ال سعود منذ بداية القرن العشرين ولا زال يسعون اليه بطرق حقيرة مباشرة وغير مباشرة لكنهم جميعا فشلوا

وتبقى الكويت عراقية ويبقى ابنائها عراقيون وعودتها الى العراق الديمقراطي التعددي الحر امر حتمي وطبيعي

وهذا يتطلب من العراقيين الاحرار تنقية وتنظيف العراق من الزمر الصدامية والقومجية سواء بدو الصحراء او بدو الجبل ودعاة الطائفية والعنصرية والعشائرية والتقسيم والانفصال وترسيخ الديمقراطية ودعمها وبناء دولة الانسان تضمن للعراقيين جميعا المساوات في الحقوق والواجبات وتضمن لهم حرية الفكر والرأي والعقيدة

مهدي المولى