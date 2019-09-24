الوفد العراقي ينهي زيارته إلى الصين بتوقيع 8 اتفاقات ومذكرات تفاهم

وقع العراق والصين 8 اتفاقات ومذكرات تفاهم في ختام زيارة الوفد العراقي برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى بكين.

وذكر مكتب عبد المهدي في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، ان “الحكومتين العراقية والصينية وقّعتا ثمانية اتفاقات ومذكرات تفاهم بحضور وإشراف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ، في ختام جولة المباحثات الموسعة بين الوفدين الرسميين العراقي والصيني التي جرت في بكين”.

وأضاف أن “رئيس الوزراء العراقي قدّم الشكر لحكومة وشعب الصين لحفاوة الاستقبال ولمواقفها الداعمة للعراق في مواجهة الارهاب وتطوير الاقتصاد ودعم توجهات الحكومة في البناء والإعمار”.

ونقل البيان عن عبد المهدي قوله، إن “العلاقات العراقية الصينية تمر بأفضل حالاتها ونتطلع الى تقدمها مستقبلاً وان الاقتصاد الصيني مفخرة للشرق والشعوب النامية”، مستعرضاً “التطورات التي يشهدها العراق في مجال الأمن والاستقرار والحياة الطبيعية التي تشهدها بغداد والمحافظات بعد رفع الحواجز وفتح الطرقات”.