الى عبدالرحمن الراشد محاكمة خمس نسوة في فرنسا وهابيات داعشيات،

نعيم الهاشمي الخفاجي

قبل عدة ايام كتب هذا الكذاب المفتري الذي امتهن الكتابة ليكون مستكتب وعبد خانع الى بني سعود يدافع عنهم كدفاع العبيد عن اسيادهم بعصور الظلام والتخلف، انا عشت بالسعودية واعرف التمسك القبلي بالسعودية بحيث فوق المعتقدات والدين، طبيعة السعوديين من شعوب نجد والحجاز والاحساء يكتبون اصلهم القبلي، لكن عبدالرحمن يكتب بلقب ليس من اصل لقبيلة عربية مضاف لذلك شكله من احفاد الافارقة الذي جلبهم اسلافنا العرب كعبيد، اكاذيب عبدالرحمن ودفاعه عن الارهاب الوهابي ينطلق من منطلقات عبودية ومقالاته تثبت انه مسير وليس مخير، قبل ايام كتب هذا المستكتب مقال يقول العالم يحصي ارهاب شيعي تدعمه ايران وفي اعداد كبيرة ولماذا امريكا لم تقتل الارهابيين الشيعة بالعالم، ان شر البلية مايضحك، يوميا العالم يصبح ويمسي على ارهاب وهابيتكم من القطب الشمالي للقطب الجنوبي، كل الانفجارات التي ينفذها الارهاب الاسلامي هي وهابية، لدى الشيعة ناس متطرفين لكن حتى المتطرف الشيعي لايقتل ولايذبح ولايسبي وكل الشيعة تحكمهم مرجعيات والفقه الشيعي يحرم لغة تكفير وسبي وقتل الاخرين مطلقا، وان وجدت نصوص فقهية حول اقامة الحدود ايضا الفقه الشيعي لايطبق إلا بظل امام معصوم فقط، نقول الى عبدالرحمن الراشد تفضل لهذا الخبر والذي نشرته الصحيفة التي انت كنت تديرها

تمثل أمام القضاء الفرنسي، اليوم (الاثنين)، خمس متطرّفات بتهمة محاولة تنفيذ عمل إرهابي قبل ثلاث سنوات ضد كاتدرائية نوتردام وسط باريس، بعد أن عثرت الشرطة على سيارة مليئة بأسطوانات غاز وإصابة شرطي طعناً. وهو أول ملف يُرفع أمام محكمة الجنايات يتصل بموجة الاعتداءات والاعتداءات الفاشلة التي أوقعت 251 قتيلاً في فرنسا منذ 2015.

وكانت هذه القضية قد كشفت دور النساء المستعدات لارتكاب هجوم في فرنسا لتعذّر توجههنّ إلى سوريا أو العراق. وهي المرة الأولى التي تحاكم فيها في فرنسا أمام محكمة الجنايات خمس نساء في ملف «إرهابي»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وستنظر المحكمة في شخصيات المتهمات، وهن نساء متطرفات كن معروفات لدى أجهزة الاستخبارات لمحاولتهن التوجه إلى سوريا. ويُشتبه في أن المتهمات الخمس اللواتي تتراوح أعمارهن بين 22 و42 عاماً، وأربع منهن يواجهن السجن المؤبد، حاولن شن هجمات في سبتمبر (أيلول) 2016، بتوجيهات من رشيد قاسم، العضو في تنظيم «داعش»، الذي قُتل على الأرجح في ضربة لطائرة مسيّرة في العراق.

وليل الثالث إلى الرابع من سبتمبر 2016 وبعد إرسال فيديو تَبَنٍّ للعملية إلى قاسم، ركنت اثنتان من المتهمات هما إيناس مدني وأورنيلا جيليغمان، أمام مطاعم قرب نوتردام سيارة تحتوي على ست أسطوانات غاز. ورمتا سيجارة بعد سكب ديزل على السيارة. لكن لم يحدث انفجار لأن الوقود المستخدم كان صعب الاشتعال.

وحسب قضاة التحقيق، «فشلت محاولتهن فقط بسبب سوء اختيار الوقود»، ولو نجحت لأدت إلى «مجزرة».

ههههه مجاهدات يريدن مهاجمة مصلين مسيح هذا هو ارهابكم ايها الوهابية اصلحوا فكركم واحذفوا فتاوي ابن تيمية التكفيرية التي تدرس عندكم وبعدها اكتب وانقد الآخرين.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.