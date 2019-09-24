بعد تظاهرة امام مبنى وزارة الزراعة تنديدا ببعض قراراتها

هاجمت وزارة الزراعة، الثلاثاء، التظاهرات التي خرجت منددة ببعض قرارات الوزارة بمنع دخول المنتجات الاجنبية، الوزارة أكدت ان هذه التجمعات دفع بها اصحاب المصالح المتضررة من حماية المنتج المحلي.

واصدرت الوزارة على اثر ذلك بيانا اليوم (24 أيلول 2019) انه “في الوقت الذي تبذل فيه وزارة الزراعة الجهود الكبيرة لدعم المنتج المحلي بشقيه النباتي والحيواني من خلال منع الاستيراد والعمل على عدم اغراق البلاد بالمحاصيل المستوردة وبما انعكس بشكل ايجابي على الواقع الزراعي من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة ودعم البطاقة التموينية بمادة الطحين والزيادة الكبيرة في زراعة الشلب ومضاعفة انتاج البيض والدجاج بعد التوسع في انشاء قاعات التربية بشهادة الفلاحين ومربي الدواجن ، تخرج تظاهرات من جهات قد تضررت مصالحها بعد حصر الفوائد المادية لشريحة بعينها ومنع وايقاف الزراعة والصناعات التحويلية وتربية الدواجن في بلدنا الغالي طوال السنوات السابقة”.

ودعت الوزارة في بيانها “الجهات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكل العراقيين الاصلاء الى الوقوف مع وزارة الزراعة في سياستها وخططها المدروسة لتطوير الزراعة في البلاد ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الجدوى المناسبة للفلاحين ومربي الثروة الحيوانية”.

كما دعت “الفاسدين والمنتفعين من الخارج والذين أصبحت وسائلهم مكشوفة للعمل على حماية المنتج المحلي بدلا من حماية مصالحهم الشخصية، والوزارة ابوابها مفتوحة لكل الآراء الهادفة شرط عدم إضرارها بالقطاع الزراعي والفلاحين”.

وتابعت ان “الحس الوطني يحتم علينا حماية المنتج المحلي الذي انعكس على تشغيل اعداد كبيرة من مربي الدواجن وامتصاص البطالة وعودة الفلاحين الى مزاولة زراعة اراضيهم التي هجرت سابقا بسبب ادخال مختلف المنتجات مجهولة المصدر وغير الصحية عبر الحدود ولن نغير راينا ازاء القناعات العلمية التي نطبقها للنهوض بالقطاع الزراعي”.

وتظاهر عشرات الاشخاص، اليوم الثلاثاء، امام مبنى وزارة الزراعة ضد قرار منع الاستيراد، فيما طالب المتظاهرون بالتريث به، مشيرين إلى ان المنتج المحلي غير كاف لكفاية الاسواق االمحلية ببيض المائدة وغيره من المنتوجات.