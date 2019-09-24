بغداد توافق على تأمين رواتب الحماية الاجتماعية والقروض الصغيرة لمواطني كوردستان

اعلن مسؤول في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة اقليم كوردستان، الاثنين، انها ستشكل مع نظيرتها في بغداد لجنة مشتركة للتنسيق بين الجانبين، وفيما اشار الى ان بغداد ستقوم بتأمين رواتب الرعاية الاجتماعية والقروض الصغيرة، اوضح ان وزارته وافقت على الموضوع مبدئيا الا ان اللجنة المشتركة يجب تشكيلها بشكل رسميا.

وقام وفد من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، بزيارة بغداد وعقد اجتماعا مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاتحادية وتقرر خلال الاجتماع لجنة عليا للتنسيق بين الجانبين.

وقال المدير العام لديوان الوزارة فؤاد صديق ان من المقرر ان تقوم الوزارة الكوردستانية من جانبها بتشكيل لجنة وتقوم الوزارة الاتحادية بتشكيل لجنتها ومن ثم تبدأ اللجنتان بالمباحثات بينهما بشأن الموضوعات التي يمكن للوازرة الاتحادية ان تساعد بها اقليم كوردستان.

واضاف صديق ان الاجتماع شهد التطرق الى عدم ارتباط ميزانية شبكة الرعاية الاجتماعية وحتى القروض الصغيرة بحصة الاقليم من الموازنة العامة، لافتا الى ان الجانب الكوردستاني وافق على الموضوع بشكل مبدئي.

وتابع صديق انه بعد انتهاء عمل اللجنة هناك نية لدعوة وزير العمل والشؤون الاجتماعية الاتحادي لزيارة الاقليم، لافتا الى ان الوزير الاتحادي اشار الى انه يرغب زيارة الاقليم وهو يحمل مكتسباً للاقليم.