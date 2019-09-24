تحقيق الرصافة : تصديق اعترافات شبكة متاجرة بالفتيات عبر مواقع التواصل

بغداد / إعلام القضاء

صدقت محكمة تحقيق الرصافة أقوال شبكة متكونة من خمسة أشخاص متخصصة باستدراج الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف بيعهن داخل وخارج العراق وتشغيلهن في أعمال السمسرة.

وقال مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن “قاضي تحقيق الرصافة دون اعترافات شبكة تديرها امرأة متخصصة بأعمال السمسرة والاتجار بالبشر ويقوم أفرادها بإيهام الفتيات بالحب والزواج عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي إلى إن يهربن من ذويهن وينضممن إليهم” لافتا إلى أن “سعر الفتاة يصل في بعض الأحيان إلى 20 ألف دولار.”

مشيرا إلى انه “تم توقيفهم وفق أحكام قانون الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 ومازال البحث جاريا عن باقي الإفراد.”