تحقيق كركوك: تصديق أقوال متهمين بخطف عمال آسيويين وتحرير 4 ضحايا

بغداد / إعلام القضاء

أعلنت محكمة تحقيق كركوك تصديق اعترافات متهمين اثنين بخطف عمال آسيويين في المحافظة وتحرير أربعة ضحايا، لافتة إلى أن أحد المتهمين من حملة الجنسية البنغلاديشية.

وذكر مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “قاضي التحقيق المشرف على أعمال شعبة الخطف في كركوك دون اعترافات متهمين اثنين بخطف مجموعة من العمال من حملة الجنسية البنغلاديشية”، لافتا إلى أن “أحد المتهمين يحمل الجنسية نفسها والآخر منتسب في شعبة مكافحة الإجرام”.

وأضاف المراسل أن “المتهمين يستغلون دورا سكنية في منطقة رحيم اوه ومنطقة شوراو لأعمال الخطف”، مؤكدا أن “الدار الكائنة في منطقة شوراو تحتوي على سجن داخلي يوضع فيه المختطفون لغرض المساومة على فدية من ذويهم”.

وتابع انه “بعد التحري والبحث ضبطت ستة جوازات سفر وجرى تحرير أربعة مختطفين وتم تدوين أقوالهم كمشتكين”.