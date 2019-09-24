تربية نينوى تعلن سلامة الموقف الامني لاكثر من 5 آلاف من موظفيها

أعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى (مركزها الموصل) عن ورود سلامة الموقف الامني لـ ٥٢٢٢ من موظفيها .

ونقل بيان عن المديرة العامة لتربية نينوى اسيل العبادي ، ان ” هناك متابعة بشكل مستمر مع الجهات المعنية من اجل انجاز سلامة الموقف لجميع منتسبي تربية نينوى ولحين استكمال كافة الأسماء وضمان الحصول على مستحقاتهم كاملة “.

واضافت ان” الايام المقبلة ستشهد حسم الملف وورد اسماء من لم تنجز تصاريحهم لتأمين حقوق الكوادر التربوية “.

وتابعت العبادي ان ” المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الاستقرار التربوي من خلال الاستعداد بوقت مبكر لاستقبال العام الدراسي الجديد فيما يخص تهيئة الابنية المدرسية وتجهيز المدارس بالمقاعد المدرسية والكتب المنهجية مشيرة الى استمرار العمل الجاد للنهوض بالواقع التربوي”، بحسب البيان.