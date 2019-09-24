ترمب يتعهد بمحاربة الارهاب الاسلامي،

نعيم الهاشمي الخفاجي

استهل المستر الحلاب ترمب معركته الانتخابية في اطلاق تصريحاته بمحاربة الارهاب الاسلامي، ترمب سبق ان رفع هذا الشعار بمعركته الانتخابية الاولى والتي اوصلته للبيت الابيض، وكان دقيقا بتحديد الارهاب واشار للارهاب الوهابي الخليجي في الاسم، وعندما وصل للبيت الابيض غض نظره عن منابع الارهاب الوهابي ودعم النصرة وداعش في سوريا بسبب خلافات امريكا مع الرئيس السوري ومواقفه الداعمة لقضية الشعب الفلسطيني، ترمب مد يده للتصالح مع طالبان المسؤولته عن تنفيذ جريمة ١١ سبتمبر من خلال مؤسيسي طالبان الارهابي المواطن السعودي اسامة بن لادن وايمن الظواهري، على العكس رأينا ترمب وقف موقفا معادي ضد الدول والفصائل المسلحة التي قاتلت وهزمت تنظيم داعش ومشتقاته من الفصائل التكفيرية بالعراق والشام، ترمب استقبل رئيس الحكومة الهندي الذي هو ايضا شغوف بمحاربة الارهاب ويدعم بنفس الوقت طالبان باكستان ضد الحكومة الباكستانية هههههههه

شارك عشرات الآلاف من الأشخاص في حدث تم تنظيمه، تحت رعاية وبحضور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في ساحة رياضية بولاية تكساس الأميركية، ألقى خلاله الرئيس الأميركي دونالد ترمب كلمة رئيسية، تعهد فيها بمكافحة ما وصفه بـ«الإرهاب الإسلامي».

ولاقى ترمب صيحات ابتهاج من الحضور عندما تعهد بـ«مكافحة الإرهاب الإسلامي الراديكالي»، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وكان الحدث الذي انطلق، اليوم (الأحد)، وتم إطلاق عليه اسم «هاودي مودي»، وتعني «مرحباً مودي» باللغة الدارجة في تكساس، يحمل مظهر التجمعات الانتخابية النمطية لترمب. وتبادل الزعيمان عبارات الثناء بشكل متكرر.

وقال ترمب، أثناء تقديمه مودي، إن رئيس الوزراء الهندي «سيعطي بعضاً من حكمته، وإن حكمته عظيمة حقاً».

ومن جانبه، أشاد مودي بوضع الاقتصاد الأميركي في عهد ترمب، وبـ«خفة ظل» الرئيس.

وجاء ذلك الحدث بعد فوز انتخابي حقّقه مودي، كما يأتي قبيل الانتخابات الأميركية المقررة العام المقبل، التي يكافح ترمب من أجل السيطرة فيها على ولاية تكساس، التي يوجد فيها مجتمع هندي كبير.

ومن المقرر أن يصل الزعيمان لاحقاً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويلتقي فيها ترمب حسبما هو مقرر مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الذي تشهد بلاده صراعاً حاداً هذه الأيام مع الهند، بعدما قامت الأخيرة بإلغاء الحكم الذاتي في الجزء الخاضع لها في إقليم كشمير.

ههههههه عالم منافق تحكمه المصالح وليست القيم فاقد للاخلاق يقفون مع الذباحين والقتلة ضد الشعوب المقهورة والمظلومة ولننظر لما جرى ويجري باليمن الشمالي العالم يعلم ان قوات اللاشرعية والمسماة بالشرعية لديهم لواء العمالقة يضم عصابات من تنظيم القاعدة وفي اعتراف وزير الشؤون الخارجية الاماراتي قرشاش، السعودية قالت اليمنين الشماليين لاسباب مذهبية، ملك عبدالله السابق دفع 2مليار دولار لقائمة طارق الهاشمي في اسم العراقية ونفسه عبدالله ملك السعودية قالها لوفد قائمة ابو صابرين انتم طلبتم منا 2 مليار دولار واعطيناكم وكل هذا الشيعة فازوا اعادها ثلاث مرات وحسن العلوي كان من ضمن الوفد وفضحم في القنوات الفضائية ههههههه الارهاب وهابي سعودي فتاوي التكفير يوجد 55شيخ وهابي سعودي اصدروا فتوى بقتل المواطنين الشيعة بالعراق صمت امريكا عن الارهاب بسبب رفض الاخوة بحزب الدعوة لتفاهمات المعارضة السابقة وعجزوا عن ايجاد بديل افضل.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.