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تسألني ﺣﺮﻭفي

التي ارسمها على اوراقي فهيﺗﺨﺮﺝ
ﺃﺣﻴﺎﻧﺄ ﻣﺠﻨﻮﻧﻪ وﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﺣﻨﻮﻧﻪ لكنها ﺛﺎﺋﺮﻩ ﺗﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﻗﻠﻤﻰ
ﺗﺘﺮﺟﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻭﺻﻔﺤﺎﺕ ﻓﺘﺮﻳﺤﻨﻰ ﻟﺤﻈﺎﺕ وتتعبني لحظات
ففي منتصف الليل احاسب نفسي الملم جراحي ارتب اشيائي المبعثره
كحروفي ابكي واحيانا أصنع جناحا كطير لاسافر بهما حيث يشتهي قلبي
لكن القدر يعود بي ليوقظني مناديا استيقظي هناك من يحتاجك
افيقي لتطمئني على حالهم فهناك قلبان يتمزقان ألما لفراقي
وتتعثر خطواتهما بدوني وقد يضلان الطريق إلى أحلامهما
اثنان لا تستقيم حياتهما في غيابي ولا تكتمل فرحتهما إلا بصحبتي
قلبان مشتقان من قلبي وروحان هما امتداد لروحي
هما بعض روحي
إذا لا مبرر للشعور بأعراض اللا أهمية فوجودي غاية في الأهمية
بل أنا أهم شخص على وجه الأرض بالنسبة لهما
هما ابنتي وابني ….
ذكرى البياتي

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