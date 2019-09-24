جيكو يتجه نحو تحقيق نصر ساحق على بوجو

ساهر عريبي

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دخل الصراع المحتدم بين رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون المعروف اختصارا ب“بوجو“ وزعيم المعارضة البرلمانية جيرمي كوربن, وأطلقت عليه اختصارا“ جيكو“, دخل مرحلة حاسمة بعد ان تلقى جونسون اليوم الثلاثاء ضربة موجعة من محكمة التمييز البريطانية العليا, التي أصدرت حكما اعتبرت فيه تعليق جونسون لعمل البرلمان اواخر شهر أغسطس/ آب الماضي ولمدة تنتهي في الرابع عشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل غير قانوني.

وجاء قرار المحكمة مخالفا للتوقعات, لأن رئاسة الوزراء اعتادت على تعليق عمل البرلمان قبيل انعقاد المؤتمرات الحزبية, وهي الذريعة التي ساقها جونسون للملكة اليزابيث للحصول على موافقتها, لكن المحكمة رأت أن جونسون ضلّل الملكة لأن هدفه من التعليق كان منع البرلمان من مناقشة قضية الخروج من الإتحاد الأوروبي , التي وعد جونسون بإنهائها بحلول 31 أكتوبر المقابل, متعهدا باخراج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي في ذلك التاريخ سواء عبر التوصل الى اتفاق مع اوروبا او بدونه.

ومع تيقن أحزاب المعارضة وعدد من أعضاء حزبه, من أن جونسون بصدد إخراج بريطانيا بلا اتفاق, بالرغم من التداعيات الكارثية لهذا الخيار على المملكة المتحدة , ومنها الإقتصادية والإجتماعية فضلا عن إحتمال تفككها, فقد اعتبرت المعارضة أن تعليق جونسون لعمل البرلمان انقلاب على الديمقراطية, ومحاولة لتمرير أجندته. ولذا فقد سارع زعيم حزب العمال المعارض الملهم جيرمي كوربن, وقبل اسبوع واحد من تعليق عمل البرلمان اواخر شهر أغسطس الماضي الى اتخاذ خطوات مستعجلة من أجل قطع الطريق على جونسون.

ومنذ ذلك الحين بدا جونسون بتلقي الصفعات واحدة تلو الأخرى. كانت اول صفعة هي سيطرة البرلمان على أجندة الحكومة, واما الصفعة الثانية فكانت انشقاق 21 من النواب من أعضاء حزبه وبينهم شخصيات مرموقة مثل فيليب هاموند وكينيث كلارك وآخرين, وانضمامهم الى المعارضة في التصويت على قانون يمنع جونسون من إخراج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي. وقد اكتسب القانون المشروعية بعد موافقة مجلس اللوردات عليه وتأييد الملكة.

واما الصفعة الرابعة والمؤلمة فكنت استقالة أخيه من الحكومة ومن حزب المحافظين, مما جعل جونسون وحيدا حتى في عائلته.واما الصفعة الخامسة فهي استقالة وزيرة العمل أمبر رود وانضمامها لأعضاء الحزب المعارضين له. واما الصفعتين السادسة والسابعة فكانت رفض البرلمان مقترحين قدمها لإجراء انتخابات مبكرة. واما الصفعة الثامنة فكانت هروبه من المؤتمر الصحفي مع رئيس وزراء لوكسمبورغ, اثر الإحتجاجات والإستهزاء به من عدد من المعترضين.

وجاء قرار المحكمة العليا اليوم ليثخن من جراحات جونسون ومن إهانته, وخاصة بعد اتهامه بتضليل أكثر شخص محبوب في البلاد وهي الملكة. واما غريمه كوربن فيبدو اليوم منتشيا,داعيا جونسون الى تقديم استقالته, وفي حال عدم استجابته خاصة وأنه يحضر الآن اجتماعات الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في نيويورك, فإن كوربن بصدد تسديد ضربة جديدة له لربما تمكنه من الإنتصار عليه بالنقاط عبر إجباره على تقديم استقالته, او بالضربة القاضية من خلال حجب الثقة عنه خلال جلسات البرلمان التي ستبدأ بالإنعقاد اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

وهكذا يبدو ان الصراع بين جيكو وبوجو وصل الى نقطة الحسم, وانه يتجه نحو تتويج جيرمي كوربن بطلا منقذا لبريطانيا, من هذه الفوضى التي أدخلها فيها جونسون قبل ثلاث سنوات, عندما خدع الرأي العام البريطاني بمعلومات مضللة, حول منافع خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي, ولقد تبين فيما بعد حجم النتائج الكارثية التي ستترتب على هذا الخروج. فالفوضى التي احدثها جونسون, وخاصة على صعيد الإنقسام المجتمعي, واحتمال تفكك المملكة المتحدة مع معارضة سكوتلندا وآيرلندا الشمالية للخروج من اوروبا وتهديدهما بالإنفصال, فهذه الفوضى يبدو جونسون المترنح و المثخن بالجراح أعجز من ان يلملمها.

ولم يبق سوى خيار واحد امامه وهو الإستقالة أو البقاء في منصبه في حال عدم اقالة البرلمان له, لحين يوم السابع عشر من أكتوبر المقبل, وهو الموعد الذي حدده له البرلمان للتوصل الى اتفاق مع الإتحاد الأوروبي, أو طلب تمديد مهلة الخروج لثلاثة أشهر أخرى. ويبدو انه ليس اليوم لديه مشروع اتفاق, كما انه أعلن أنه يفضل الموت على طلب التمديد, وهو مايعني مخالفته للقانون وكنتيجة لذلك ايداعه السجن كما قال المدعي العام السابق. وفي كل الأحوال تبدو أن الرياح متجهة نحو تحقيق جيكو نصرا مبينا على بوجو وحزبه اللذان دخلا مرحلة الأفول في الساحة السياسية البريطانية فيما سيبزغ مرة اخرى نجم حزب العمال وحزي الديمقراطيين الأحرار المتوقع تشكيلهما حكومة ائتلافية مع الحزب الإسكتلندي في حال إجراء انتخابات مبكرة وهو الإحتمال المرجّح اليوم اكثر من أي وقت مضى!