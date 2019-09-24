حكومة اقليم كوردستان تصدر قرارا بخفض الحمولة من كل شاحنة كبيرة 4 اطنان

اصدرت وزارة الاعمار في حكومة اقليم كوردستان قرارا يقضي بخفض اربعة اطنان عن كل حمولة للشاحنات الكبيرة.

وقال المتحدث باسم شرطة اربيل فاضل حاجي على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم، ان الهدف من القرار تأمين المزيد من السلامة للطرقات.

وبين ان وزارة الاعمار وضعت قائمة جديدة لحمل الشاحنات، ومن الان وصاعدا سيتم خفض اربعة اطنان عن كل شاحنة، مشيرا الى ان هذا القرار سيساعد في الحفاظ على الطرقات، واستمرارها في الخدمة اطول مدة من الزمن.

ودعا المتحدث السائقين الى الالتزام بالقائمة الجديدة الصادرة من الوزارة وعدم التجاوز على الحمولات المقررة فيها.