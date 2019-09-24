سيادة المطران عطا الله حنا : ” القدس مستهدفة في تاريخها وتراثها وفي مقدساتها واوقافها وانسانها “

القدس – قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس لدى استقباله اليوم وفدا كنسيا رومانيا بأن مدينة القدس تتعرض للاستهداف بشكل يومي ومستمر ومتواصل فهي مستهدفة في تاريخها وتراثها وطابعها وانسانها ومقدساتها واوقافها .

اننا نطالب الكنائس المسيحية في العالم بأن تدافع عن القدس لان دفاعكم عن القدس وفلسطين هو دفاع عن المسيحية في مهدها وهو دفاع عن اقدس بقعة في هذا العالم اختارها الله لكي تتجسد فيها محبته نحو البشر .

الفلسطينيون مستهدفون ومضطهدون في وطنهم والقدس المدينة المقدسة في الديانات التوحيدية الابراهيمية الثلاث يراد لها ان تتحول الى مدينة يهودية بالكامل وان يصبح فيها المسيحيون والمسلمون ضيوفا في مدينتهم والتي يعتبرونها بأنها عاصمتهم الروحية والوطنية .

نتمنى من الحجاج المسيحيين الذين يأتون لزيارة الاماكن المقدسة بأن يلتفتوا الى ابناء فلسطين فلا يجوز ان تقتصر الزيارة على الاماكن المقدسة بل يجب ان يكون هنالك لقاء وتعارف وتفاعل مع المسيحيين الفلسطينيين الباقين في هذه الارض المقدسة ونسبتهم لا تتجاوز ال1%.

كنيستنا ليست كنيسة الحجر بل كنيسة البشر ولا نريد للزوار والحجاج ان يظنوا بأن القدس هي فقط الاماكن المقدسة والتي نفتخر بوجودها بل هنالك ايضا الانسان الفلسطيني مسلما كان ام مسيحيا والذي يتعرض للمظالم في كافة تفاصيل حياته .

لا نكره اليهود وان كنا نختلف معهم ايمانيا وعقائديا بل نكره العنصرية والاحتلال والقمع الممارس بحق شعبنا الفلسطيني من قبل السلطات الاحتلالية الغاشمة والتي تستهدفنا كفلسطينيين كما انها تستهدف هويتنا وقضيتنا وعراقة انتماءنا في هذه الارض المقدسة .

اوقافنا المسيحية مستهدفة ومستباحة وهنالك سياسة ممنهجة هادفة لاضعاف الحضور المسيحي في هذه الارض المقدسة والسلطات الاحتلالية تمارس ضغوطاتها وابتزازاتها على كنائسنا .

انهم يتمنون ان يختفي الحضور المسيحي في هذه المدينة المقدسة لانه يزعجهم ان يكون هنالك مسيحيون فلسطينيون ينادون بالعدالة والحرية لشعبنا ، واولئك الذين يستهدفون المسيحيين في اوقافهم ومقدساتهم وحضورهم هم ذاتهم الذين يستهدفون المسلمين ايضا في اوقافهم ومقدساتهم وحضورهم .

كلنا مستهدفون ولا يستثنى من ذلك احد على الاطلاق ونتمنى ان تقوم الكنائس المسيحية في العالم بدورها المأمول في الدفاع عن فلسطين وشعبها وفي الدفاع عن القدس وتراثها وهويتها فهذه امانة في اعناقنا جميعا .

قدم سيادته للوفد تقريرا تفصيليا عن احوال مدينة القدس وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مؤامرات كما وقدم للوفد وثيقة الكايروس الفلسطينية واجاب على عدد من الاسئلة والاستفسارات .