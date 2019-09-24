قصف متزامن يستهدف المنطقة الخضراء ببغداد ومعسكرا بكركوك

استهدف قصف مجهول مساء الاثنين المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، ومعسكرا تابعا للجيش العراقي قرب كركوك.

وابلغ مصدر امني ان قذيفتي هاون سقطتا مساء اليوم قرب السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء من دون تسجيل خسائر تذكر.

من جهتها قالت خلية الاعلام الامني في بيان ان القذيفة الأولى سقطت في ساحة ترابية فارغة في محيط المنطقة الخضراء والآخرى في نهر دجلة ببغداد، دون حادث يذكر.

وفي وقت متزامن سقطت قنابر هاون على مقر الفرقة الآلية الخامسة، التابعة للجيش العراقي، في ناحية الرياض بمحافظة كركوك.

ولم يتسبب القصف بخسائر بشرية.