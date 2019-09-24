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كتلة تتهم حكومة الاقليم السابقة بسحب 117 مليارا من صندوق مساعدات مرضى السرطان

اتهمت كتلة “حراك الجيل الجديد” في برلمان اقليم كوردستان يوم الاثنين حكومة الاقليم بدورتها السابقة بسحب مبلغا قدره 117 مليار دينار عراقي من صندوق مساعدات مرضى السرطان خلال الازمة المالية.

وقال رئيس الكتلة كاظم فاروق في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم ان سحب تلك المبالغ تسبب بخلو 200 نوع من ادوية السرطان في المستشفيات، ومن اجل ذلك اضطر المرضى الى شراء العلاج من خارج المستشفيات.

وتابع ان محافظة دهوك بحاجة الى مركز لعلاج مرضى السرطان بتكلفة 50 مليار دينار، والمشرع تم اعداده وهو جاهز للتنفيذ، مستدركا القول ان حكومة الاقليم غير مستعدة لصرف هذا المبلغ من صندوق مساعدة مرضى السرطان.

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