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لجنة اعمار نينوى : الشروع بإعادة اعمار اقدم كنائس الموصل

أعلن رئيس لجنة اعمار المناطق المتضررة في مدينة الموصل (مركز نينوى) اليوم الثلاثاء ، عن الشروع باعمار اقدم كنيسة في منطقة الميدان بالموصل القديمة .

وقال عبد الرحمن الوكاع ان ” احدى شركات الاعمار في وزارة الاعمار والاسكان وبالتعاون مع الجهد الهندسي في بلديات المحافظة وبلدية الموصل باشرت باعمار كنيسة الطاهرة واعادتها الى وضعها السابق بعد ان طالها اجرام داعش الارهابي “.

واضاف الوكاع ، ان” الجهد الهندسي باشر العمل بعد رفع الانقاض من الكنيسة والبدء باعمار السياجات الخارجية والداخلية والمدرسة القريبة التابعة للكنسية ايضا داخل الموصل القديمة “.

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