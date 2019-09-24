محافظ ذي قار يشارك في اعمال منتدى التعاون الاقتصادي العراقي – الصيني في العاصمة بكين



المكتب الاعلامي

شارك محافظ ذي قار عادل الدخيلي في اعمال منتدى التعاون الاقتصادي العراقي – الصيني الثالث الذي اقيم في العاصمة بكين بحضور رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي واعضاء الوفد الرسمي من المحافظين وجمع كبير من اصحاب الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين الصينيين .

وقال الدخيلي ان المنتدى شهد الاعلان عن مذكرات التفاهم والاتفاقات الثمانية التي ستوقع في بكين وفي مقدمتها اتفاق اطاري للإنفاق الائتماني المالي ومذكرة تفاهم لإعادة الاعمار الاقتصادي واخرى في مجالات تعاون اقتصادية وثقافية وفنية ، اضافة للعقود التي توقع من قبل الوزراء والمحافظين ، وتطوير البنى التحتية للمواصلات والاتصالات والسكن والطاقة والمجاري وغيرها .

واضاف الدخيلي ان المنتدى شهد اقامة ورش عمل لعدد من الوزارات ، مبينا ان المحافظين اجروا مباحثات مع اصحاب الشركات الصينية واتفاقات على توقيع عقود في مختلف القطاعات .

المكتب الاعلامي