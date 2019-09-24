محامي: نترافع امام المحكمة الاتحادية باستمرار ولا يوجد عارض صحي على اعضائها

انتقد المحامي فراس الخزعلي طلب احد النواب عرض اعضاء المحكمة الاتحادية العليا على لجنة طبية، وعدّ كتابه الموجه إلى رئيس الجمهورية ضرباً لمبدأ الفصل بين السلطات، لافتاً إلى أنه يترافع امام المحكمة باستمرار ولم يلمس في قضاتها ما يعوّق اداء واجبه.

وقال الخزعلي، إن “طلب النائب يوسف الكلابي بعرض اعضاء المحكمة الاتحادية العليا على لجنة طبية يخالف القانون”.

واضاف الخزعلي، أن “قانون تمديد خدمة القضاة رقم (39) لسنة 2012، الذي استند اليه الكلابي لا يسري على اعضاء المحكمة الاتحادية”.

وبين، أن “النائب يبدو أنه لا يفرّق بين القضاة التابعين لتشكيلات مجلس القضاء الاعلى الذين يسري عليهم قانون التمديد، والمحكمة الاتحادية العليا”، مشدداً على أن “المحكمة الاتحادية هيئة قضائية مستقلة مالياً وادارياً عن تشكيلات مجلس القضاء الاعلى”.

وأكد الخزعلي، أن “طلب الكلابي يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات كونه موجها إلى رئيس الجمهورية، وذلك خلاف المادة (47) من الدستور التي حددت السلطات الاتحادية التي هي (التشريعية، والتنفيذية والقضائية)”.

وأورد، أن “رئيس الجمهورية واحد من مكوني السلطة التنفيذية ولا يحق له دستورياً أن يتدخل في اعمال السلطة القضائية التي من بين مكوناتها المحكمة الاتحادية العليا”.

وأشار الخزعلي، إلى أن “العديد من الدعاوى اقمتها امام المحكمة الاتحادية العليا وأنا اترافع امامها باستمرار، وقضاتها يناقشون القضايا مع المحامين بدقة وعلمية وصبر، ولأوقات طويلة ويتلقون منا الطلبات المطولة ويتم الاستماع الينا إلى اخر لحظة، ولم نلمس اي عارض صحي على الاعضاء يعوق اداء مهامهم، كما زعم النائب الكلابي”.

ونوه الخزعلي، إلى أن “طلب الكلابي يعكس حالة اليأس الذي يعيشه مجلس النواب من اقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا وحجم الخلافات عليه، وبالتالي تم اللجوء إلى هذا الطرح الذي يخالف القانون”.