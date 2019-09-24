مسرور بارزاني لامريكا: التوصل الى اتفاق شامل مع بغداد من مصلحة العراقيين جميعاً

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في مكتبه بأربيل، الاثنين، وفداً عسكرياً أمريكياً برئاسة الجنرال غريغوري كرودر.

وتم في الاجتماع، بحث آخر مستجدات الوضع على الساحة الإقليمية، فضلاً عن التنسيق الأمني للتصدي لمخاطر تنظيم داعش الذي لا يزال يشكل تهديداً مشتركاً يحول دون عودة النازحين الى ديارهم.

وبعد أن وجه شكره لقوات التحالف الدولي على مساعداتها المقدمة لقوات البيشمركة، قال رئيس الوزراء: “إن مفاوضاتنا مع بغداد مستمرة للتوصل الى اتفاق شامل يهدف لحل المشاكل كافة بموجب الدستور”. وأردف قائلا: “إن التوصل الى اتفاق يصب في مصلحة العراقيين جميعاً”.

هذا وحضر الاجتماع وزير شؤون البيشمركة شورش اسماعيل، بالإضافة الى القنصل الامريكي العام في أربيل ستيفن فاغن.