مشاركة وفد مهمّ من شركات فرنسية في معارض أربيل التجارية

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(العراق) يشارك وفد مهمّ من شركات فرنسية في معارض أربيل التجارية في الفترة من 30 أيلول إلى 3 تشرين أول 2019

· معرض العراق – أربيل للمنتجات الغذائية Iraq – Erbil Agrofood: لقاءات ثنائية لمختصين فرنسيين في الزراعة وتجهيز الأغذية والتغليف.

· الأوائل في مستحضرات التجميل والأدوية الجلدية في معرض أربيل الدولي Erbil International Fair

· الخبرة الفرنسية التي سيتم تقديمها في معرض: مشروع العراق – أربيل

العراق ، أيلول 2019 – سيشارك وفد مهمّ من شركات فرنسية في معارض أربيل التجارية في الفترة من 30 أيلول إلى 3 تشرين أول 2019.

سيتم إنشاء جناح فرنسي مخصص (Stand B36) لهذه الفعاليات، حيث سيتم تمثيل 20 شركة فرنسية، بما في ذلك SERAC Group و NTD France و Allflex و M.O.K BIOTECH و Med land و Yves Rocher و Guerlain و Levant Partners – Emmanuelle Jean، ودانون Danone ، وسانت ميشيل St Michel ، ويوروبكار Europcar ، و GEFCO ، و Clextral ، و LUSHTECH..

لم يكن مستوى مشاركة الشركات الفرنسية في هذه المعارض التجارية كبيرًا في الماضي، مما يدل على الاهتمام المتزايد من الشركات الفرنسية بالسوق العراقي.

لا ينبغي تفويت هذه فرصة للموزعين والوكلاء وصناع القرار للتفاعل مع الشركات الفرنسية.

صرح السيد عبد النور براهمي، رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية في العراق بقوله: ” أصبحت العلاقة الاقتصادية بين بلدينا أقوى سنة بعد سنة. تجاوز حجم التبادل التجاري بين فرنسا والعراق 800 مليون دولار أمريكي في عام 2018، مما يمثل زيادة قوية للغاية بلغت حوالي 70٪ خلال عام واحد. بلغت الاستثمارات من الشركات الفرنسية أكثر من 3 مليارات دولار وينبغي أن تزداد مرة أخرى في المستقبل القريب. وأخيراً وليس آخراً، فإنّ فرنسا تدعم إعادة إعمار العراق بتوفير تسهيلات تمويل تزيد عن مليار دولار أمريكي. ”

Business France ،وهي الوكالة الوطنية التي تدعم التنمية الدولية للاقتصاد الفرنسي، مهتمة بشكل خاص في هذه المعارض التجارية، حيث تجلب الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الواعدة إلى السوق العراقية لمناسبة انعقاد معرض العراق- أربيل Erbil Agrofood 2019. وبشكل أكثر تحديدًا، سوف تستفيد كل من الشركات SERAC Group و NTD France و Allflex من برنامج معدّ للقاءات ثنائية جماعية وفردية بلقاء مستثمرين محليين وصناعيين، وزراعيين، ووكلاء، وموزعين، ومنتجين، وممثلين حكوميين.

• ستعرض مجموعة SERAC حلولاً لتغليف منتجات الألبان وزيوت الطعام ، بالإضافة إلى منتجات العناية الشخصية والمنزلية. مع وجود العديد من الأجهزة التي تم إنشاؤها بالفعل في الشرق الأوسط، فإن الشركة لديها فهم وافٍ لاحتياجات المنطقة في مجال وسائل تعبئة منتجات الألبان. ومن خلال تسع مواقع في أوروبا وأمريكا الشمالية والبرازيل وآسيا، تستطيع مجموعة SERAC أن تقدم لعملائها خدمة محلية .(https://www.serac-group.com/).

• ستقوم الشركة الفرنسية NTD France المتخصصة في أبنية الثروة الحيوانية، بتقديم حلولها التصميمية المتخصصة، خاصةً في مجال صناعة تربية الفروج والدجاج. كما تقدم الشركة المشورة بشأن اختيار نوع السلالات وفلسفة التغذية وتحسين إنتاج بيض التفقيس. مع وجود منشآت في أكثر من 32 دولة، يمكن للخبير الفرنسي الاعتماد على مصانعه في كل من الصين والجزائر لتقليل تكلفة مواد الشحن وبالتالي تحسين العرض وفقًا لاحتياجات الثروة الحيوانية واللوائح المختلفة الخاصة بكل بلد (http://ntdfrance.com/?lang=en)..

• ستقدمAllflex ، وهي الشركة الرائدة عالميًا في مجال تتبع الحيوانات والعلامات التجارية وغيرها من إمكانيات تتبع الأغذية وغيرها من التطبيقات المتقدمة التي تساهم في توفير الغذاء العالمي الأكثر أمانًا، خبرات متطورة في تكنولوجيا التعرف على الحيوانات المستخدمة. تسمح الحلول المقدمة بالكشف عن المشكلات الصحية في الأبقار الفردية قبل ظهور العلامات السريرية، ومراقبة الفترات الخطرة في الإرضاع خلال الفترة الانتقالية وتقليل أو منع التأثير على إنتاج الحليب ومعدلات الوفيات من بين آخرى (https: //www.allflex -europe.com/en/)..

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