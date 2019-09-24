مكتب الإمام السيستاني يرد على جواز تجارة الأعضاء البشرية

رد مكتب المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي السيستاني بخصوص جواز التبرع بالكلية مقابل المال وشراء عظام الموتى من قبل الطلبة.

وجاء في السؤال: هل يجوز التبرع بكلية مقابل مبلغ لسد حاجة مالية ملحة؟

الجواب: يجوز ان لم يكن فيه ضرر بليغ.

السؤال: طلاب يضطرهن إلى البحث عن عظام الموتى وهناك من يبيعها فهل يجوز لهم الشراء؟

الجواب: لا يصح بيعها وشراؤها إذا كانت من عظام محقوني الدم كالمسلمين وكذلك إذا كانت من عظام غيرهم على الأحوط .

السؤال: هل يجوز نقل الأعضاء من انسان متوفى لزرعها للمرضى المحتاجين لإنقاذ حياتهم أو تخليصهم من المرض؟

الجواب: يجوز قطع عضو من الميت المسلم اذا توقفت رئتاه وقلبه عن العمل توقفا نهائيا لا رجعة فيه وذلك في خصوص ما اذا توقف حفظ حياة مسلم آخر عليه ولا يجوز في غير ذلك حتى لو أوصى بالقطع ليلحق ببدن الحي في غير ما يتوقف الحياة عليه على الأحوط وجوبا في هذا الفرض ومع ذلك ففي فرض الجواز يثبت على القاطع الدية و تصرف في مصالح الميت نفسه. نعم اذا اوصى الشخص بذلك فلا دية في قطعه.

السؤال: في حال جواز نقل الأعضاء من المتوفين، هل يجوز نقل الأعضاء من شخص ثبت لدى الأطباء {بعد إجراء فحوصات خاصة ودقيقة} موته دماغياً مع استمرار التنفس والنبض بالأجهزة الصناعية والأدوية؟

الجواب: لا يجوز ويعتبر حيا فاذا تسبب ذلك في موته يعتبر الفاعل قاتلا.انتهى