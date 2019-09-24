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ملكة جمال إيران Lily ahmad ali : الشرطة أوقفت الجانية

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كشفت ملكة جمال إيران للعام 2019 Lily ahmad ali ان الشرطة اوقفت الفتاة التي وضعت لها السم في طعامها وأشارت ان الاخيرة عادت الى لندن بعد معلومات وصلت اليها عن عدم وجود أي شكوك حولها في قضية محاولة القتل و ان الاتهامات طالت سائق ملكة الجمال , واوضحت ان عملية التوقيف تمت في المطار و التحقيقات مازالت جارية حول الاسباب التي دفعت السيدة الثلاثينية الى مثل هذه الفعلة .

Lily قالت : أريد أعرف ماهي الدوافع التي حرضتها للقيام بعملية محاولة القتل ؟ هل حقاً كما أعتقدت ان الغيرة هي السبب ؟ لا ادري كيف سمح لها ضميرها ان تحاول قتلي و انا لم ابادر الى أذيتها في حياتي .

في المقابل بدأت Lily بالتحضيرات اللازمة بغية إنجاز عدد من اللوحات التشكيلية التي ستكون ضمن إطار مزاد علني سوف يتم تخصيص عائداته لدعم الاطفال مرضى السرطان في أكثر من دولة حول العالم .

و أشارت ملكة الجمال ان اكثر من 30 لوحة ستكون في المعرض الاول كخطوة اولى في مجال العمل الخيري و سوف تتفرغ بعدها لرسم عدد أكبر من اللوحات بغية توسيع دائرة نشاطاتها الانسانية .Image preview

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