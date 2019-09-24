هوشيار عبدالله ينتقد عدم اصطحاب رئيس الوزراء لمحافظ حلبجة ضمن الوفد الزائر للصين

أبدى النائب هوشيار عبدالله استغرابه من عدم اصطحاب محافظ حلبجة ضمن الوفد الحكومي الذي زار الصين مؤخراً، معرباً عن أمله في أن يتم تصحيح هذا الخلل الذي قد يكون خللاً فنياً وليس إقصاءً متعمداً لهذه المحافظة المضحية التي تستحق اهتماماً كبيراً من قبل رئيس الوزراء .

وقال في بيان اليوم :” ان السيد رئيس الوزراء اصطحب في رحلته الى جمهورية الصين الشعبية وفداً حكومياً ضم محافظي كافة المحافظات العراقية وبضمنها محافظات إقليم كردستان باستثناء محافظ حلبجة، وهذا الأمر يدعو الى الاستغراب والتساؤل “.

وأضاف عبدالله :” إن هذه المحافظة المضحية التي كانت وماتزال إيقونة ورمزاً عالمياً للفداء تستحق الأولوية في الاهتمام والتعريف بقضيتها ومظلوميتها في المحافل الدولية، لكننا تفاجأنا عندما علمنا بأن محافظ حلبجة لم يكن ضمن الوفد الحكومي الذاهب الى الصين، وهذا الأمر يحز في نفوسنا “.

وتابع :” نأمل أن ما حصل كان خللاً فنياً وليس اقصاءً متعمداً، وندعو السيد رئيس الوزراء الى تصحيح هذا الخطأ في المستقبل والتعامل مع هذه المحافظة الفتية بالشكل الذي يليق بتضحيات أبنائها وبمكانتها كمحافظة عراقية تستحق الاهتمام والتقدير “.