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وزارة الهجرة تعلن اطلاقها الوجبة الثانية من منحة العودة للاسر العائدة من النزوح الطارئ

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن اطلاق الوجبة الثانية من منحة العودة للاسر العائدة من النزوح الداخلي إلى مناطق سكناها الأصلية والبالغة مليون ونصف المليون دينار عراقي لكل اسرة عائدة .

وذكرت مدير عام دائرة المعلومات والبحوث في الوزارة أيمان ناجي هندي ان ” الوزارة باشرت في عملية اطلاق صرف هذه المنحة عبر جداول بأسماء العائلات المشمولة نشرتها على موقعها الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي ” ، مبينة ان الوجبة شملت (8) الاف عائلة عائدة من النزوح الطارئ والمسجلة ضمن قاعدة بياناتها ، مشيرة الى ان العوائل النازحة المشمولة بالمنحة يمكنها استلام المنحة المالية عن طريق البطاقة الذكية ابتداء من اليوم .

ولفتت ناجي الى ان اطلاق المنح المالية للاسر النازحة تاتي ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة بالرغم من قلة التخصيصات المالية للحد من معاناة المتضررين وتحسين أوضاعهم .

قسم الاعلام

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