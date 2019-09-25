أوقاف كوردستان تخاطب الثقافة بشأن المسلسلات المدبلجة وازدياد حالات الطلاق

وجهت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كوردستان كتابا الى وزارة الثقافة والشباب الكوردستانية تطالبها فيه بمراجعة تعليماتها بشأن عرض المسلسلات المدبلجة ومنع تلك التي لا تتلائم والاعراف والتقاليد في المجتمع الكوردستاني.

وجاء في الكتاب، انه من منطلق الاحساس والحفاظ على الاعراف والتقاليد في المجتمع الكوردستاني، ترى وزارة الاوقاف ان من واجبها ان تطالب وزارة الثقافة والشباب بكتاب رسمي ان تقوم بمراجعة تعليمات عرض المسلسلات الدرامية الاجنبية المدبلجة الى اللغة الكوردية، بشكل تقوم فيه بايقاف اية مواد درامية او مسلسلات مدبلجة لا تتلائم مع الاعراف والتقاليد الكوردية وعدم السماح بعرضها.

واشار الكتاب الى ان مشاهدة مثل هذه المسلسلات لها اثار سلبية على المجتمع الكوردستاني، منوهة الى انها اسهمت بشكل او باخر بزيادة حالات الطلاق بين الازواج في الاقليم.