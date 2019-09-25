اعتداء لفظي يطال مراسل الفرات و منع لوسائل الاعلام في مقر اتحاد الكرة

٢٤/٩/٢٠١٩

مُنعت وسائل إعلام من التغطية في مقر اتحاد الكرة العراقية على اثر اعتداء طال كادر قناة الفرات الفضائية اليوم الثلاثاء .

علي سالم مدير البرامج الرياضية لقناة الفرات الفضائية قال لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق،”ان كادر برنامج (كورة) وبحضور الزميل المراسل احمد العطواني كان ضمن التغطية المعتادة و المتاحة من قبل الاتحاد كل يوم ثلاثاء للإعلاميين للتصوير و التغطية، فوجئ باعتداء لفظي شديد من قبل احد موظفي الاتحاد على اثر نشر مقطع في الحلقة السابقة للبرنامج عن زيارة موظفي الاتحاد للمحتجزين في مركز الشرطة بعد الدعوى المقامة ضد أعضاء فيه “، و تابع بعد توجيه الاعتداء اللفظي قام الموظف بالتهجم على وسائل الاعلام الموجودة و منعهم من التغطية و طالبهم بالمغادرة”.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تدين ما تعرض له كادر قناة الفرات و بقية وسائل الاعلام في مقر اتحاد الكرة العراقية، و تطالب الجهات المسؤولة في الاتحاد بمحاسبة الموظف الذي اعتدى على الكوادر الإعلامية و منعهم من اداء مهامهم المهنية.

و تسعى الجمعية الى تفعيل القوانين التي تضمن حرية التعبير و حقوق العاملين بالإعلام .