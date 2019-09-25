البنك المركزي في اربيل يوضح حول التعامل بورقة مئة دولار 1996

نفى فرع البنك المركزي العراقي في اربيل، الثلاثاء، ما تردد حول عدم التعامل بورقة المئة دولار اصدار سنة 1996 من قبل بعض محلات الصيرفة في اقليم كردستان، واصفا اياه بـ”غير القانوني”.

وقال مدير فرع البنك المركزي العراقي في اربيل عابد صالح في تصريح صحفي لوسائل اعلام كردية، اليوم (24 ايلول 2019)، انه “لايوجد اي تعليمات رسمية حول وقف التعامل بأي من فئات الدولار الاميركي في العراق واقليم كردستان، وليس هناك مشكلة لدى البنك المركزي العراقي في بغداد واربيل ازاء ورقة المئة دولار طبعة 1996 ويتم التعامل بها بصورة طبيعية”.

واضاف، ان “بعضا من مكاتب الصيرفة والمصارف تمتنع عن التعامل بتلك الفئة من الدولار، لكننا نطمئن المواطنيين بعدم وقف التعامل بأي فئة من الدولار الاميركي، وما يحدث تجاه ورقة المئة دولار طباعة 1996 من قبل بعض مكاتب الصيرفة، عمل غير قانوني”.

واوضح، انه “يتم التعامل بجميع فئات الدولار بصورة طبيعية في اسواق دولار الجوار”.

جدير بالذكر ان بعضا من المطاعم ومحلات الصيرفة ومعارض بيع السيارات بصورة خاصة، كانت قد امتنعت خلال الايام الماضية عن التعامل بورقة المئة دولار طباعة 1996، دون ان تكون مزورة او تالفة.