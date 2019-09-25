البنك المركزي يعلن تعديلات على ضوابط التصريح للأموال الداخلة والخارجة من العراق

اعلن البنك المركزي يوم الثلاثاء عن تعديلات في ضوابط التصريح عن الأموال الداخلة إلى العراق والخارجة منه.

وقال البنك في بيان اليوم، انه “حرصاً منه على إيضاح التعليمات واللوائح الخاصة بالتصريح عن الأموال الداخلة والخارجة عبر الحدود العراقية”.

واعلن مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك، عن التعديل الأول لضوابط التصريح عن الأموال عند إدخالها أو إخراجها عبر الحدود العراقية، والمنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4551) بتاريخ 19/ 8/ 2019، قبل دخولها حيز التنفيذ في شهر شباط من عام 2020، لتجنيب المواطنين والمسافرين المساءلة القانونية عن المخالفات المنصوص عليها في تلك الضوابط خلال نقل الأموال عبر الحدود.