Posted on by

البنك المركزي يعلن تعديلات على ضوابط التصريح للأموال الداخلة والخارجة من العراق

اعلن البنك المركزي يوم الثلاثاء عن تعديلات في ضوابط التصريح عن الأموال الداخلة إلى العراق والخارجة منه.

وقال البنك في بيان اليوم، انه “حرصاً منه على إيضاح التعليمات واللوائح الخاصة بالتصريح عن الأموال الداخلة والخارجة عبر الحدود العراقية”.

واعلن مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك، عن التعديل الأول لضوابط التصريح عن الأموال عند إدخالها أو إخراجها عبر الحدود العراقية، والمنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4551) بتاريخ 19/ 8/ 2019، قبل دخولها حيز التنفيذ في شهر شباط من عام 2020، لتجنيب المواطنين والمسافرين المساءلة القانونية عن المخالفات المنصوص عليها في تلك الضوابط خلال نقل الأموال عبر الحدود.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close