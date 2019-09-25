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التحالف الدولي يعلق حول الهجوم الاخير في العاصمة بغداد

اعلن التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الامريكية في العراق وسوريا يوم الثلاثاء عن عدم تعرض اي مرفق او منشأة تشغله القوات المتخالفة منها الامريكية في العاصمة بغداد.

وقال التحالف في بيان اليوم انه “لم تعلن أي جھة مسؤولیتھا عن الھجوم الاخیر في بغداد، ولم یتم قصف أي مرفق أو منشأة مستخدمة من قبل قوات التحالف أو الولایات المتحدة”؛ مستدركا القول “لكننّا نأخذ ھذا الحادث على محمل الجد كما یفعل شركاؤنا في قوات الأمن العراقیة”.

وشكر البيان “قوات الأمن العراقیة لإستجابتھم السریعة لحمایة قوات التحالف في بغداد”.

وتابع البيان “لقد أوضحنا بأنه لن یتم التسامح بخصوص أي ھجوم على الأفراد والمنشآت الأمریكیة ، كما وتحتفظ قوات التحالف بالحق في الدفاع عن نفسھا.

واكد بيان التحالف بالقول “نحن ھنا بدعوة من حكومة العراق، وسنُواصل دعمھم بناءً على طلبھم”.

وكانت مصادر امنية عراقية قد افادت يوم امس الاحد بسقوط قذيفتي هاون على قرب سفارة الولايات المتحدة الامريكية في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد.

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