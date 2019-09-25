الدخيلي يتابع ميدانيًا استئناف العمل بمشروع ماء الإصلاح ويشكل لجنة لتسريع انجازه

المكتب الإعلامي

وجه محافظ ذي قار ، عادل الدخيلي ، بتشكيل لجنة فنية وهندسية مختصة لمتابعة تسريع العمل في مشروع ماء الإصلاح الذي استؤنف العمل به مؤخراً ، عقب زيارة ميدانية اجراها الدخيلي لموقع العمل .

وقال الدخيلي ، إن ” نسبة الانجاز الفعلي في المشروع بلغت ٦٥%، بيد أننا نريد تسريع وتيرة العمل كون المشروع من المشاريع الوزارية التي تلكأت واوقف العمل بها في وقت سابق “.

وبيّن ان ” المشروع سيشكل نقطة تحول في تجهيز مناطق شرق المحافظة بالمياه الصالحة للشرب ، وسيؤمن النقص الحاصل في هذه الخدمة ويحل مشكلة طويلة الأمد حال انجازه ، مشدداً على سعي الحكومة المحلية لاستكمال ما تبقى منه وادخاله العمل بضمان جودة التنفيذ ومطابقة المعايير المعتمدة “.

وكشف الدخيلي عن تشكيله لجنة فنية وهندسية من المحافظة لمتابعة تنفيذ المشروع وتسريع الانجاز من خلال حل التعارضات مع الجهات ذات العلاقة ، متوعدًا بأتخاذ اجراءات صارمة اذا ما تلكأ اي طرف في انجاز مهامه حسب المدد القانونية الموضوعة من اللجان المتخصصة .

المكتب الاعلامي