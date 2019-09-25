السيطرة على حريق كبير ببغداد عبر عشرة فرق اطفاء

سيطرت فرق الدفاع المدني على حريق كبير نشب في العاصمة بغداد.

وذكر الدفاع المدني ان الحريق نشب في حي العدل شارع الاسواق، وتم احتواؤه بمشاركة اكثر من عشرة فرق اطفاء بقيادة مدير عام دفاع مدني اللواء كاظم سلمان بوهان يرافقه مدير بغداد الكرخ العميد عبد الكريم محسن زاير.

واضاف ان الحادث عبارة عن احتراق مخزن للمواد الكهربائية مكون من طابقين تم تطويق النيران داخل البناية المحترقة واخماد النيران وتحجيم الخسائر الاقتصادية دون تسجيل اصابات بشرية.