العراق (لا يحتاج لحماية سماءه).. بل (حماية حدوده.. التي ياتي منها الصواريخ والمخدرات..الخ)

بسم الله الرحمن الرحيم

مختصر القول لما يحصل بالعراق.. (ما عنده جبير)؟ يعني (ما عنده كبير من اهله)؟؟ دولة (فالتو).. (ياهو امد ايده .. يغرف.. واهله الضحية).. والاخطر من كل ذلك (كل من جاء لحكمه) رفع شعار (العراقي اخر من يستفيد).. فمرة (العرب اولا؟؟ ويقصدون الاجانب من العرب الغير عراقيين).. بزمن القوميين.. ولا كأنه غالبية سكان العراق هم عرب ولكن لا يحسبون عليهم بخيرات العراق.. ثم (المسلمين اولا؟ ويقصدون الاجانب من المسلمين الغير عراقيين).. بزمن الاسلاميين.. (ولا كأنه غالبية سكان العراق من المسلمين.. ولكن لا يحسبون بخيرات العراق)..

واذا تقول (العراق اولا.. يقولون لك.. شعوبي..اقليمي ضيق).. واذا تقول (العراق وطن وليس جزء من اوطان خارجية وهمية قوميا او دينيا باسم الوطن العربي او الخلافة الاسلامية او ولاية الفقية الكبرى) يقولون لك (تريد سلخ العراق عن امته العربية والاسلامية)؟؟ لتدرك بان الهدف (استمرار حرق العراق باسم القومية والدين).. وان يستمر (يخوض حروب بالنيابة عن الاخرين)..

والفشل الدائم بالعراق سببه.. (الخلل بالاوليات).. وبصورة متقصدة:

فمثلا الاولوية لبناء مستشفى .. بمنطقة سكنية.. ولكن نجد الاموال تخصص لتبطين الارصفة بقطع حجرية من نوع رديء ايراني.. او الاولولية لبناء مدرسة ابتدائية بحي سكني.. ولكن نجد الاموال تخصص لصبغ رديء لارصفة شوارع.. او الاولولية لحماية الحدود نظرا لخسائر تقدر بعشرات المليارات الدولارات وعمليات تهرب مرعبة.. كالسلاح والصواريخ والمليشيات التي ميعت الحدود.. نتيجة لعدم ضبط الحدود.. ولكن نجد من يطالب (بمنظومة صواريخ مضادة للطائرات)؟؟ وبمبالغ ضخمة.. حتى تهدر كل الامكانات ومنها المالية.. ابعادا لاي جهود لتأمين حدود العراق الخارجية..

او استيراد ادوية من مناشئ عالمية بسعر 4 مليون دولار.. لنجد ان قيمة الصفقة 100 مليون دولار.. ومن مناشئ رديئة وبنفس الكمية؟؟ او بناء معمل لصناعة الملابس .. لنجد ان (الصفقة انجزت على الورق) ولكن (الاموال تبخرت ولا يعرف مصدرها) والمشروع اصلا غير موجود على الارض.. وكل هذا الفساد منبعه واساسه ايران التي يعترف مسؤولين كبهاء الاعرجي بان ايران عرقلت بناء المشاريع الحيوية بالعراق لتبقى ترتهن العراق بكل المجالات ومنها الاقتصادية والسياسية وغيرها باجندات ايرانية..

فردا على من يطالب بجعل الاولولية.. بحماية سماء العراق؟؟

فهؤلاء يهدفون منها (اجندة اقليمية).. تريد تمرير (قوة جوية خاصة بها باسم قوة طيران الحشد..) . وما يعني صفقات مالية (بشراء خردة ايرانية يطلق عليها مضادات جوية .. وكذلك صفقات من روسيا).. لحماية المعسكرات الايرانية (معسكرات الحشد).. ومخازن السلاح التي تقيمها ايران بالعراق.. وتهرب لها الصواريخ).. والتجربة اثبت بان الفساد وراء السعي لدول مثل الصين وروسيا وايران ومصر.. لسهولة تمرير صفقات الفساد مع تلك الدول وشركاتها السيئة السمعة.. لذلك نجد (عادل عبد المهدي) يزور الصين.. لتمرير صفقات الفساد الكبرى.. مكافئة لايران للصين .. في وقت الصين (لم تساهم بتاريخها بنهوض اي دولة من العالم الثالث).. في حين نجد دول نهضت (كالخليج وماليزيا وكوريا اجلنوبية مثلا.. بدعم من امريكا واوربا الغربية)..

بالمحصلة.. نحن بحاجة لمن يحمي حدود العراق البرية من (تهريب المخدرات والنفط والاثار والاتجار بالبشر والرقيق الابيض وتجارة الاعضاء.. والسلاح والصواريخ والمليشيات.. التي معظمها وراءها حدود الشر .. المتمثله بالحدود الايرانية خاصة.. والحدود الاخرى الخطرة هي الحدود السورية..).. وبخصوص الصواريخ التي تهربها ايران للعراق.. يهدف الايرانيين لجر الحروب بالنيابة لداخل العراق كساحة صراع.. نيابة عن مصالح ايران القومية العليا.. في حين لو العراق صنع او استورد صواريخ تابعة للجيش العراقي.. لما تعرض لاي هجوم من اي دولة.. ولكن مليشيات تجهر بولاءها لدولة اجنبية ايران، وتهدد بضرب دول خليجية ودول اخرى نيابة عن ايران.. وتعلن بيعتها لحاكم اجنبي (خامنئي).. فعند ذاك اعطيت الشرعية لاسرائيل وغير اسرائيل بضرب مخازن مليشة الحشد الايرانية الولاء عراقية التمويل.

(والكارثة كل شيء بالمقلوب)..

(فكلما المنصب ارفع.. كلما كان المسؤول اضعف.. اي عكس الدنيا).. (فرئيس الوزراء ضعيف الشخصية.. وتم جلبه بصفقة بين كتل سياسية.. لانه الاضعف).. (الوزراء.. وصل الحال بان .. مدير المكتب الخاص بالوزير.. ومن حزب او كتلة الوزير.. اكثر نفوذا وسلطة بالوزارة من الوزير، لان الوزير اصلا جاء لاجندة حزبية ومالية و اقليمية).. وهكذا.. والمصيبة ايضا (بان كلما ارتفع المنصب.. كأنه.. تقل المسؤولية) اي عكس العالم.. (فنجد وزارة سرقاتها هائلة.. ثم نجد ولا كأنه الوزير مسؤول عن ذلك.. بل البعض يلقي باللوم على البعض الاخر.. وينتهي بالقاءها على الموظفين الصغار).. ليسجن شخص على 25 الف دينار فقط بتهمة الرشوة.. ولكن مليار دولار بددت بوزارة لا يتحمل مسؤولية ضياعها احد.. لان المتورطين (مسؤولين كبار!!!)….

ولا ننسى (بان دولة الفالتوا).. (ياهوا ابن مرجع او حفيد مرجع لو سياسي اخر وقت.. لو مزعطة السياسية.. وزعماء مليشيات.. ومراجع لا تهش ولا تنش.. بين من يسد بابه عجزا او توطئا.. او جالس خارج الحدود ويفتي بلا وعي.. اصبحوا براسنه بالعراق خط احمر)..

وندعو الله ان تنهار ايران ونخلص من شرورها.. فلمتى:

ونسال لمتى.. (اذا تقول لا نريد خوض حرب لصالح ايران ضد اي دولة.. يقولون لك .. ايران دعمتنا؟؟ نقول من دعم من؟).. فدماء عشرات الاف من شباب العراق سقطت بالحرب ضد داعش وملئت مقابر النجف.. وعشرات المليارات الدولارات هي اموال العراق التي دعمت الحرب ضد داعش.. وجبهات الحرب والمدن التي دمرت هي مدن العراق ومحافظاته.. الغربية.. والقادة العسكريين عراقيين كعبد الوهاب الساعدي.. (فعن اي دعم بعد ذلك قدمته ايران للعراق يا ترى؟)..

فلماذا ايران لا تخوض حرب مع اسرائيل؟؟ وتضرب اسرائيل من اراضيها؟؟ لماذا يراد ان تتشابك دول المنطقة بسبب شبكة الصواريخ الايرانية ومليشياتها التي وزعتها يمنيا ويسارا وروجت للخيانة والعمالة ضد مصالح الاوطان..

ونشير .. بان مشكلة امريكا.. انها فقيرة من الناحية الاعلامية بالشرق الاوسط.. مقابل كل دولة معادية لامريكا.. لديها عدة قنوات فضائية واعلامية تدافع عن اجنداتها..على امريكا فتح قناة فضائية بلسان شيعي عربي.. تهدف لتقريب وجهات النظر الامريكية مع الشيعة العرب..وتكشف دور امريكا بحرية الشيعة بالعراق.. واهمية امريكا بالعراق.

ولمتى ولمتى:

المصريين عاشوا علينا .. على حساب دماءنا وثرواتنا ومستقبل اجيالنا.. والايرانيين يعيشون علينا اليوم. على حساب اقتصادنا ودماءنا ومستقبل اجيالنا.. لمتى نخلص (الغريب هو المتسيد بالعراق).. والعراقيين مجرد زايد عن الحاجة.

……………………….

واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

…………………….

سجاد تقي كاظم